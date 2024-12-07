Атаки на енергооб'єкти — чому енергетики відновлюють об'єкти через два дні

Аварійні бригади відновлюють енергетику. Ілюстративне фото: УНІАН

Після російських ударів по інфраструктурі відновлення електропостачання починається лише на другу добу. Росіяни намагаються вдарити по критичних об'єктах України, тому в майбутньому можливі диверсії.

Про це заявив ексміністр енергетики Олексій Оржель у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у суботу, 7 грудня.

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Як відбувається відновлення електроенергії

Після російських обстрілів енергетичної інфраструктури відновлення електропостачання в Україні починається лише на другу добу. Як пояснив ексміністр енергетики Оржель, це пов'язано з тим, що рятувальники і ДСНС мають спочатку ліквідувати наслідки атак та забезпечити доступ до пошкоджених об'єктів.

"По-перше, ми історично знаємо системи одне одного. Вони також розуміють, куди вони били раніше і б'ють по критичних для системи об'єктах, намагаючись вдарити в найболючіші місця", — підкресли ексміністр енергетики.

Він додав, що в Україні є критичні елементи, які варто максимально захищати та, за його словами, насправді фізичний захист ще не до кінця доведений.

"Тут насправді йде протистояння між ППО, яке має захистити ці об'єкти, та терористичними завданнями рашистів. Ми ще не мали справу з атаками на місцях, тобто диверсії як з автівками військовослужбовців", — сказав Оржель.

Нагадаємо, в Україні планують потроїти потужності атомних електростанцій до 2050 року. Для цього Хмельницьку АЕС можуть розширити до чотирьох енергоблоків.

Раніше голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявляв, що столиця до зими не підготувалася. Адже споживання електроенергії в Києві у пікові години сягає 1,5 ГВт, але на сьогодні місто здатне виробляти лише 500 МВт.