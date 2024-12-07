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Ждем двое суток — как восстанавливается энергетика после атак РФ

7 декабря 2024 11:37
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Атаки на энергообъекты — почему энергетики восстанавливают объекты через два дня
Аварийные бригады восстанавливают энергетику. Иллюстративное фото: УНИАН
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

После российских ударов по инфраструктуре возобновление электроснабжения начинается только на вторые сутки. Россияне пытаются ударить по критическим объектам Украины, поэтому в будущем возможны диверсии.

Об этом заявил экс-министр энергетики Алексей Оржель в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в субботу, 7 декабря.

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Как происходит восстановление электроэнергии

После российских обстрелов энергетической инфраструктуры восстановление электроснабжения в Украине начинается только на вторые сутки. Как пояснил экс-министр энергетики Оржель, это связано с тем, что спасатели и ГСЧС должны сначала ликвидировать последствия атак и обеспечить доступ к поврежденным объектам.

"Во-первых, мы исторически знаем системы друг друга. Они также понимают, куда они били раньше и бьют по критическим для системы объектам, пытаясь ударить в самые болезненные места", — подчеркнул экс-министр энергетики.

Он добавил, что в Украине есть критические элементы, которые стоит максимально защищать и, по его словам, на самом деле физическая защита еще не до конца доведена.

"Здесь на самом деле идет противостояние между ПВО, которое должно защитить эти объекты, и террористическими задачами рашистов. Мы еще не имели дело с атаками на местах, то есть диверсии как с автомобилями военнослужащих", — сказал Оржель.

Напомним, в Украине планируют утроить мощности атомных электростанций к 2050 году. Для этого Хмельницкую АЭС могут расширить до четырех энергоблоков

Ранее глава Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявлял, что столица к зиме не подготовилась. Ведь потребление электроэнергии в Киеве в пиковые часы достигает 1,5 ГВт, но сегодня город способен производить только 500 МВт.

электроэнергия электроснабжение энергетика свет атака

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