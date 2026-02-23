Відео
Головна Новини дня В кіно і кафе не ходжу — Зеленський про дозвілля під час війни

В кіно і кафе не ходжу — Зеленський про дозвілля під час війни

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 11:20
Війна в Україні — як Зеленський проводить вільний час
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський розповів, що за час повномасштабної війни ніразу не ходив в кафи чи кіно. За його словами, у нього немає часу, аби провести сімейний день.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю АР. 

Як Зеленський проводить вільний час

Президент розповів, що під час війни ніразу не ходив в кіно, театр чи кафе. Його діти можуть піти провести час з бабусею, адже перша леді Олена Зеленська під час війни теж багато працює. 

"В кіно, кінотеатр я не ходжу, в театр я не ходжу, а діти коли вони можуть, то йдуть з бабусею. Олена також нікуди не ходить. В магазин я нікуди не ходжу, в кафе я не був жодного разу всі роки війни", — поділився Зеленський. 

Єдині винятки — короткі зупинки на заправках під час робочих поїздок, де інколи може випити кави. Глава держави зазначив, що повноцінних сімейних прогулянок чи спільного дозвілля поза домом наразі немає.

Стиль Зеленського під час війни

З початку повномасштабного війни Володимир Зеленський повністю змінив публічний образ і замість класичних костюмів почав носити оливкові або хакі футболки, світшоти та фліски і тактичні куртки. Такий жест мав сильний символічний ефект.

Однак у червні 2025 року президент вперше з'явився у класичному костюмі на саміт НАТО в Гаазі. Він одягнув куртку, чорну сорочку та штани з незначними рисами мілітарі.

Пізніше дизайнер Зеленського розповів, скільки коштує костюм президента, в якому він був на зустрічі з Дональдом Трампом після скандалу в Овальному кабінеті. Він виготовлений з японських тканин і коштує близько 400-500 доларів. У ціну входять штани і піджак. Все залежить від кількості кишень та інших нюансів.

