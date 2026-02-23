Видео
Україна
Видео

Как Зеленский проводит свободное время во время войны — подробности

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 11:20
Чем занимается Зеленский в свободное время — досуг президента
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

С начала полномасштабной войны Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не ходил в кафе, кино или другие публичные места для развлечений и отдыха. По его словам, у него не хватает времени, чтобы провести день с семьей. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал в интервью АР.

Как Зеленский проводит свободное время

Президент рассказал, что во время войны ни разу не ходил в кино, театр или кафе. Его дети могут пойти провести время с бабушкой, ведь первая леди Елена Зеленская во время войны тоже много работает.

"В кино, кинотеатр я не хожу, в театр я не хожу, а дети когда они могут, то идут с бабушкой. Елена также никуда не ходит. В магазин я никуда не хожу, в кафе я не был ни разу все годы войны", — поделился Зеленский.

Единственные исключения — короткие остановки на заправках во время рабочих поездок, где иногда может выпить кофе. Глава государства отметил, что полноценных семейных прогулок или совместного досуга вне дома пока нет.

Стиль Зеленского во время войны

С начала полномасштабной войны Владимир Зеленский полностью изменил публичный образ и вместо классических костюмов начал носить оливковые или хаки футболки, свитшоты и флиски, и тактические куртки. Такой жест имел сильный символический эффект.

Однако в июне 2025 года президент впервые появился в классическом костюме на саммит НАТО в Гааге. Он надел куртку, черную рубашку и брюки с незначительными чертами милитари.

Позже дизайнер Зеленского рассказал, сколько стоит костюм президента, в котором он был на встрече с Дональдом Трампом после скандала в Овальном кабинете. Он изготовлен из японских тканей и стоит около 400-500 долларов. В цену входят брюки и пиджак. Все зависит от количества карманов и других нюансов.

