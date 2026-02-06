День рождения Елены Зеленской — биография и интересные факты

Елена Зеленская. Фото: Елена Зеленская / Facebook

В пятницу, 6 февраля, свой день рождения отмечает Первая леди Украины Елена Зеленская. Ей исполнилось 48 лет.

Детство и юность

Елена Кияшко (девичья фамилия) родилась 6 февраля 1978 года в Кривом Роге в семье Ольги Витальевны и Владимира Тимофеевича.

Училась в местной гимназии № 95. Впоследствии поступила на строительный факультет Криворожского национального университета, получила архитектурную специальность. Во время учебы начала общаться с Владимиром Зеленским, который был студентом Криворожского экономического института.

Первая леди на мероприятии "Почетный амбассадор - 2025". Фото: Елена Зеленская / Facebook

Одновременно она окончила и музыкальную школу, где изучала игру на фортепиано — этот инструмент впоследствии стал ее любимым хобби.

По образованию она архитектор, но ни одного дня не работала по специальности.

Личная жизнь

В 2003 году, после восьмилетних отношений, вышла замуж за Владимира Зеленского. Впоследствии у пары родились двое детей: Александра (2004 год) и Кирилл (2013).

Владимир Зеленский с женой Еленой и детьми. Фото: VIVA

Свадьба Владимира и Елены Зеленских. Фото из открытых источников

Цитаты Зеленского о жене Елене

Зеленский в публичных интервью неоднократно подчеркивал, что Елена является для него не только женой, но и лучшей подругой и партнершей, которая имеет сильный характер и глубокую любовь к Украине.

Новини.LIVE собрали ряд цитат, которыми президент характеризовал свою жену:

"Это моя любовь. Это мой лучший друг. Это моя энергия".

"Она моя любовь, но она мой самый большой друг".

"Моя любовь. ... Мы друг друга поняли".

"Она имеет сильную личность изначально, и эта война — любая война — видимо, выводит качества, о которых ты никогда не думал, что они в тебе есть".

"Елена действительно мой лучший друг. Она также патриот и глубоко любит Украину. И она замечательная мать".

"Я думаю, я очень счастлив с женой и семьей, и мои дети тоже".

Елена и Владимир Зеленские. Фото: Елена Зеленская / Facebook

Во всех этих цитатах Зеленский подчеркивает не только любовь к жене, но и глубокое уважение как к партнеру, другу, матери их детей и человеку с сильным характером, который поддерживает семью и остается с ним в самые тяжелые времена.

Путь Зеленской в политику

С 2003 года Елена работала сценаристкой студии "Квартал 95". До начала президентских выборов 2019 года она не была публичным лицом.

Владимир и Елена Зеленские в штабе после объявления результатов экзит-полов. Фото: EPA-EFE/Stepan Franko

А уже 20 мая 2019 года после инаугурации Владимира Зеленского, его жена официально стала первой леди Украины.

Чем Зеленская запомнилась на посту Первой леди

Елена Зеленская, находясь на посту Первой леди Украины, сосредоточила свою деятельность на социальных, гуманитарных и культурных инициативах.

Одним из ее первых проектов стала реформа школьного питания, направленная на улучшение качества пищи, обновление меню и формирование здоровых пищевых привычек у детей по всей стране.

Также по ее инициативе была основана национальная программа поддержки психического здоровья "Как ты?". Она охватывает обучение специалистов, информационную поддержку и развитие системы ментального здоровья на государственном уровне.

Кроме того, Первая леди активно занимается вопросами защиты прав детей и поддержки семей. Через Фонд Елены Зеленской реализуются проекты по оказанию гуманитарной помощи, психологической поддержки, развития образования и создания безопасных пространств для детей, в частности укрытий в школах. Особое внимание она уделяет помощи детям, которые пострадали от войны или были вынужденно перемещены.

Первая леди. Фото: Елена Зеленская / Facebook

Еще одним ключевым направлением ее деятельности является развитие безбарьерной среды и инклюзии.

На международном уровне Зеленская активно занимается культурной дипломатией. Она инициировала проекты по популяризации украинского языка и культуры за рубежом, в частности запуск украинских аудиогидов в ведущих музеях мира и создание "Украинских книжных полок" для украинцев за пределами страны.

Награды за признание

Елена Зеленская входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

В 2020 году заняла второе место среди самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус".

2019 — № 30 среди самых влиятельных украинцев по версии журнала "Фокус".

2020 — героиня книги Ukrainian Women in Vogue от украинского филиала журнала Vogue.

2021 — в топ-100 самых успешных женщин Украины по версии журнала "НВ", в категории "Общество".

2022 — награда SheO Awards в номинации "Мир в мире" от польского издания Wprost.

2022 — включена в 100 самых влиятельных женщин по версии ELLE.

19 ноября 2022 — Форум по безопасности в Галифаксе присудил премию имени Джона Маккейна за лидерство в государственной службе всем женщинам Украины. От имени украинок премию приняла первая леди Елена Зеленская.

6 декабря 2022 — получила награду The Hillary Rodham Clinton Awards, которую ежегодно вручает Джорджтаунский институт женщин, мира и безопасности за исключительное лидерство в признании важной роли женщин в создании более мирного и безопасного мира.

В декабре 2022 — вошла в список 100 женщин BBC, которые вдохновляют и влияют на мир.

20 сентября 2023 — во время визита в США для участия в мероприятиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН первая леди Украины Елена Зеленская получила награду Clinton Global Citizen Award.

В ноябре 2023 — стала одной из самых влиятельных женщин мира по версии британского издания Financial Times.

16 февраля 2024 года — указом, изданным по случаю 106-летия восстановления Литовского Государства президент Литвы Гитанас Науседа наградил Большим крестом Ордена Витовта Великого Елену Зеленскую за ее вклад вместе со всем украинским народом в борьбу за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также за заслуги в развитии межгосударственных отношений между Литвой и Украиной.

24 сентября 2024 года — во время визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН первая леди Украины Елена Зеленская получила награду Unlock Big Change от всемирной благотворительной организации Theirworld.

В марте 2025 года — во время визита в Хельсинки Президент Финляндской Республики Александр Стубб наградил первую леди Елену Зеленскую Орденом Белой Розы Финляндии.

2025 — заняла девятое место в категории "Политики" в рейтинге "100 самых влиятельных украинцев" журнала "Фокус".

