День народження Олени Зеленської — біографія та цікаві факти

Олена Зеленська. Фото: Олена Зеленська / Facebook

У п’ятницю, 6 лютого, свій день народження відзначає Перша леді України Олена Зеленська. Їй виповнилося 48 років.

Дитинство та юність

Олена Кияшко (дівоче прізвище) народилася 6 лютого 1978 у Кривому Розі в родині Ольги Віталіївни та Володимира Тимофійовича.

Навчалася в місцевій гімназії № 95. Згодом вступила на будівельний факультет Криворізького національного університету, здобула архітектурний фах. Під час навчання почала спілкуватися з Володимиром Зеленським, який був студентом Криворізького економічного інституту.

Перша леді на заході "Почесний амбасадор — 2025". Фото: Олена Зеленська / Facebook

Одночасно вона закінчила й музичну школу, де вивчала гру на фортепіано — цей інструмент згодом став її улюбленим хобі.

За освітою вона архітектор, але жодного дня не працювала за спеціальністю.

Особисте життя

У 2003 році, після восьмирічних стосунків, одружилася з Володимиром Зеленським. Згодом у пари народилися двоє дітей: Олександра (2004 рік) та Кирило (2013).

Володимир Зеленський з дружиною Оленою та дітьми. Фото: VIVA

Весілля Володимира та Олени Зеленських. Фото з відкритих джерел

Цитати Зеленського про дружину Олену

Зеленський у публічних інтерв’ю неодноразово підкреслював, що Олена є для нього не лише дружиною, а й найкращою подругою та партнеркою, яка має сильний характер і глибоку любов до України.

Новини.LIVE зібрали низку цитат, якими президент характеризував свою дружину:

"Це моя любов. Це мій найкращий друг. Це моя енергія".

"Вона моя любов, але вона мій найбільший друг".

"Моє кохання. … Ми одне одного зрозуміли".

"Вона має сильну особистість спочатку, і ця війна — будь-яка війна —, мабуть, виводить якості, про які ти ніколи не думав, що вони в тобі є".

"Олена справді мій найкращий друг. Вона також патріот і глибоко любить Україну. І вона чудова мати".

"Я думаю, я дуже щасливий із дружиною та сім’єю, і мої діти теж".

Олена та Володимир Зеленські. Фото: Олена Зеленська / Facebook

У всіх цих цитатах Зеленський підкреслює не лише любов до дружини, а й глибоку повагу як до партнера, друга, матері їхніх дітей і людини з сильним характером, яка підтримує родину і залишається з ним у найважчі часи.

Шлях Зеленської у політику

З 2003 року Олена працювала сценаристкою студії "Квартал 95". До початку президентських виборів 2019 року вона не була публічною особою.

Володимир та Олена Зеленські у штабі після оголошення результатів екзит-полів. Фото: EPA-EFE/Stepan Franko

А вже 20 травня 2019 року після інавгурації Володимира Зеленського, його дружина офіційно стала першою леді України.

Чим Зеленська запам’яталася на посаді Першої леді

Олена Зеленська, перебуваючи на посаді Першої леді України, зосередила свою діяльність на соціальних, гуманітарних та культурних ініціативах.

Одним із її перших проєктів стала реформа шкільного харчування, спрямована на покращення якості їжі, оновлення меню та формування здорових харчових звичок у дітей по всій країні.

Також за її ініціативи була започаткована національна програма підтримки психічного здоров’я "Як ти?". Вона охоплює навчання фахівців, інформаційну підтримку та розвиток системи ментального здоров’я на державному рівні.

Крім того, Перша леді активно займається питаннями захисту прав дітей та підтримки сімей. Через Фундацію Олени Зеленської реалізуються проєкти з надання гуманітарної допомоги, психологічної підтримки, розвитку освіти та створення безпечних просторів для дітей, зокрема укриттів у школах. Особливу увагу вона приділяє допомозі дітям, які постраждали від війни або були вимушено переміщені.

Перша леді. Фото: Олена Зеленська / Facebook

Ще одним ключовим напрямом її діяльності є розвиток безбар’єрного середовища та інклюзії.

На міжнародному рівні Зеленська активно займається культурною дипломатією. Вона ініціювала проєкти з популяризації української мови та культури за кордоном, зокрема запуск українських аудіогідів у провідних музеях світу та створення "Українських книжкових полиць" для українців за межами країни.

Нагороди на визнання

Олена Зеленська входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

У 2020 році зайняла друге місце серед найвпливовіших жінок України за версією журналу "Фокус".

2019 — № 30 серед найвпливовіших українців за версією журналу "Фокус".

2020 — героїня книги Ukrainian Women in Vogue від української філії журналу Vogue.

2021 — в топ-100 найуспішніших жінок України за версією журналу "НВ", у категорії "Суспільство".

2022 — нагорода SheO Awards у номінації "Мир у світі" від польського видання Wprost.

2022 — включена до 100 найвпливовіших жінок за версією ELLE.

19 листопада 2022 — Безпековий форум у Галіфаксі присудив премію імені Джона Маккейна за лідерство в державній службі усім жінкам України. Від імені українок премію прийняла перша леді Олена Зеленська.

6 грудня 2022 — отримала нагороду The Hillary Rodham Clinton Awards, яку щороку вручає Джорджтаунський інститут жінок, миру та безпеки за виняткове лідерство у визнанні важливої ролі жінок у створенні більш мирного та безпечного світу.

У грудні 2022 — увійшла до списку 100 жінок BBC, які надихають та впливають на світ.

20 вересня 2023 — під час візиту до США для участі в заходах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН перша леді України Олена Зеленська отримала нагороду Clinton Global Citizen Award.

У листопаді 2023 — стала однією із найвпливовіших жінок світу за версією британського видання Financial Times.

16 лютого 2024 року — указом, виданим з нагоди 106-річниці відновлення Литовської Держави президент Литви Гітанас Наусєда нагородив Великим хрестом Ордена Вітовта Великого Олену Зеленську за її внесок разом з усім українським народом у боротьбу за свободу, суверенітет і територіальну цілісність України, а також за заслуги у розвитку міждержавних відносин між Литвою та Україною.

24 вересня 2024 року — під час візиту до Нью-Йорка для участі в заходах 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН перша леді України Олена Зеленська отримала нагороду Unlock Big Change від всесвітньої благодійної організації Theirworld.

У березні 2025 року — під час візиту до Гельсінкі Президент Фінляндської Республіки Александр Стубб нагородив першу леді Олену Зеленську Орденом Білої Троянди Фінляндії.

2025 — зайняла дев'яте місце у категорії "Політики" в рейтингу "100 найвпливовіших українців" журналу "Фокус".

