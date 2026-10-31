Українські енергетики. Фото ілюстративне: "Укренерго"

У неділю, 1 листопада, у частині областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Обмеження застосовуватимуть із 06:00 до 23:59 в обсязі від 1,5 до 2,5 черги через наслідки масованих російських атак на енергетичні об'єкти, а для промисловості також запровадять графіки обмеження потужності.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Укренерго".

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Повідомлення "Укренерго". Фото: "Укренерго"

Графіки відключень світла на 1 листопада

За інформацією енергетиків, у неділю обмеження електропостачання застосовуватимуть протягом майже всієї доби.

Для побутових та інших категорій споживачів графіки погодинних відключень діятимуть із 06:00 до 23:59. Обсяг обмежень становитиме від 1,5 до 2,5 черги.

У цей самий період, з 06:00 до 23:59, для промислових підприємств застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

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Причиною таких заходів стали наслідки масованих російських ударів по українських енергетичних об'єктах.

Зміни графіків відключень

В "Укренерго" попередили, що через нові російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися.

"Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", — наголосили в компанії.

Енергетики також закликали громадян ощадливо користуватися електроенергією в години, коли вона з'являється за графіком.

"Коли електроенергія з'являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — зазначили в "Укренерго".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що президент Володимир Зеленський анонсував збільшення постачання генераторів та іншого енергетичного обладнання Україні вже наступного тижня. За його словами, українська сторона провела переговори з представниками турецьких енергетичних компаній.

Також Новини.LIVE писав, що внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі без світла залишилися понад 280 тисяч українських родин. Близько 200 тисяч домогосподарств знеструмлено на Дніпропетровщині та понад 80 тисяч на Київщині.