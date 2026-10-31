Рятувальник ліквідовує наслідки атаки Росії. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Унаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишилися близько 200 тисяч родин у Дніпрі та області, а також понад 80 тисяч — на Київщині. Російські безпілотники атакували теплоелектроцентралі в Києві та Шостці, чотири електропідстанції на Дніпропетровщині й об'єкт газорозподільної системи.

Про це у соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Новини.LIVE.

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Які об'єкти енергетики атакувала Росія

За словами президента, увечері 30 жовтня російські "шахеди" вдарили по ТЕЦ у Києві. Уночі на Дніпропетровщині зафіксували удари по чотирьох електропідстанціях, а під ранок російський безпілотник атакував теплоелектроцентраль у Шостці.

Крім того, у Дніпрі та Харкові російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі. На Дніпропетровщині також атакували об'єкт газорозподільної системи.

Скільки родин залишилися без світла

Після обстрілів складна ситуація з електропостачанням виникла в кількох регіонах. Без електрики залишилися близько 200 тисяч родин у Дніпрі та Дніпропетровській області, а також понад 80 тисяч родин на Київщині.

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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків ударів і відновленням електропостачання.

Зеленський наголосив, що Росія щодня атакує цивільну інфраструктуру, та закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України. Серед необхідних кроків він назвав санкції проти Росії та нові пакети допомоги.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 31 жовтня Володимир Зеленський закликав США прискорити передання Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot. За словами президента, хоча Держдепартамент США схвалив можливий продаж цих ракет, постачання може розпочатися лише за кілька років.

Також Новини.LIVE писали, що 30 жовтня Зеленський повідомив про наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі та роботу ремонтних бригад у Дніпрі, Києві й інших громадах. Президент також анонсував важливі переговори в Туреччині та заявив, що Україна продовжує працювати з партнерами над посиленням протиповітряної оборони й забезпеченням боєприпасами для F-16.