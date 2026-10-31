Спасатель устраняет последствия атаки России. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

В результате российских ударов по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остались около 200 тысяч семей в Днепре и области, а также более 80 тысяч — в Киевской области. Российские беспилотники атаковали теплоэлектроцентрали в Киеве и Шостке, четыре электроподстанции в Днепропетровской области и объект газораспределительной системы.

Об этом в соцсетях сообщил президент Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Какие объекты энергетики атаковала Россия

По словам президента, вечером 30 октября российские «шахиды» нанесли удары по ТЭЦ в Киеве. Ночью в Днепропетровской области были зафиксированы удары по четырем электроподстанциям, а под утро российский беспилотник атаковал теплоэлектроцентраль в Шостке.

Кроме того, в Днепре и Харькове российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре. В Днепропетровской области также атаковали объект газораспределительной системы.

Сколько семей остались без света

После обстрелов сложная ситуация с электроснабжением возникла в нескольких регионах. Без электричества остались около 200 тысяч семей в Днепре и Днепропетровской области, а также более 80 тысяч семей в Киевской области.

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Ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением электроснабжения.

Зеленский подчеркнул, что Россия ежедневно атакует гражданскую инфраструктуру, и призвал международных партнеров усилить поддержку Украины. Среди необходимых шагов он назвал санкции против России и новые пакеты помощи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 31 октября Владимир Зеленский призвал США ускорить передачу Украине 500 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot. По словам президента, хотя Госдепартамент США одобрил возможную продажу этих ракет, поставки могут начаться лишь через несколько лет.

Также Новини.LIVE писали, что 30 октября Зеленский сообщил о последствиях российских ударов по энергетической инфраструктуре и о работе ремонтных бригад в Днепре, Киеве и других населенных пунктах. Президент также анонсировал важные переговоры в Турции и заявил, что Украина продолжает работать с партнерами над укреплением противовоздушной обороны и обеспечением боеприпасами для F-16.