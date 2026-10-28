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Через атаки РФ у чотирьох областях зникло світло

Ua ru
28 жовтня 2026 12:53
Відключення світла 28 жовтня: Укренерго повідомило про графіки до 2,5 черг Укренерго
Українські енергетики за роботою. Фото: Укренерго

У середу, 28 жовтня, у частині областей України до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом до 2,5 черг, а для промисловості запроваджують обмеження потужності. Причиною стали наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру та зростання споживання електроенергії через похолодання.

Ще в чотирьох областях частина споживачів залишається без світла, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Укренерго.

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Украинские энергетики
Повідомлення Укренерго. Фото: facebook.com/npcukrenergo

Де в Україні 28 жовтня немає світла

За інформацією енергетиків, протягом попередньої доби та вночі російські війська атакували енергетичні об'єкти в кількох регіонах.

Унаслідок ударів, а також попередніх обстрілів, знеструмлення зафіксували в Запорізькій, Сумській, Донецькій та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи наразі вже розпочали там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Також для запобігання перевантаженню пошкодженого обладнання в частині регіонів застосовуватимуть погодинні відключення обсягом до 2,5 черг для всіх категорій споживачів. Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.

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За даними "Укренерго", 28 жовтня станом на 09:30 споживання електроенергії було на 2,43% вищим, ніж попереднього дня. Крім того, увечері 27 жовтня добовий максимум споживання перевищив показник понеділка на 2,3%.

Причиною зростання стало похолодання, через яке українці частіше використовують електричні обігрівачі.

"Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00", — закликали в компанії.

В "Укренерго" попередили, що через наслідки російських атак ситуація в енергосистемі може змінюватися. Актуальні графіки відключень рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що СБУ затримала двох військових РФ, які дезертирували після наказу йти на штурм поблизу Краматорська. Вони закопали зброю та екіпірування, переодягнулися в цивільне й автостопом намагалися дістатися до родичів одного з них у Києві.

Також Новини.LIVE писав, що в окупованих Олешках режим тиші тримається вже 30 годин без жодного зафіксованого порушення. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що гуманітарну паузу вдалося забезпечити завдяки переговорам з російською стороною та координації з боку Меланії Трамп.

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Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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