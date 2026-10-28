Працівники СБУ проводять затримання. Фото ілюстративне: Служба безпеки України

Служба безпеки України викрила двох військових армії Росії, які дезертирували з передової. Чоловіки з кримінальним минулим намагалися автостопом дістатися Києва, щоб "залягти на дно" у родичів. Диверсантів зупинили на в'їзді до Дніпропетровської області. Наразі обоє перебувають під вартою.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Новини.LIVE.

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Російські військові втекли з фронту для переховування в Києві

Отримавши наказ іти на штурм поблизу Краматорська, двоє військовослужбовців російської окупаційної армії вирішили самовільно залишити лінію фронту. Вони таємно відійшли до одного з населених пунктів, що розташований у так званій "сірій" зоні.

Щоб злитися з місцевим населенням, дезертири проникли до покинутого будинку, де підібрали собі звичайний одяг. Свою військову екіпіровку та табельну зброю втікачі просто закопали на подвір'ї, після чого пішки рушили в напрямку найближчого районного центру.

Кінцевою точкою маршруту росіян мав стати Київ, де мешкають родичі одного з них. Саме там бойовики сподівалися знайти надійний прихисток і "залягти на дно". Для реалізації цього задуму вони зупинили на трасі автомобіль, водій якого нічого не підозрював і погодився підкинути пасажирів до Дніпра.

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Однак подорож автостопом завершилася ще на в'їзді до Дніпропетровської області. Під час перевірки на блокпосту контррозвідники Служби безпеки ідентифікували окупантів. Вирішальним доказом став металевий армійський жетон, який один із фігурантів необачно залишив у себе на шиї.

За Росію воював мешканець Луганщини

Затриманими виявилися контрактники 291-го мотострілецького полку Південного військового округу РФ. Обоє мають багате кримінальне минуле. Зокрема, громадянин Росії підписав армійський контракт прямо в колонії, де відбував покарання за вбивство.

Його напарник є мешканецем тимчасово окупованого Довжанська на Луганщині, який має за плечима вже дві судимості за вбивство людини. Він воює проти України ще з 2016 року, а в період повномасштабного вторгнення встиг побувати помічником навідника протитанкового комплексу під час боїв за Бахмут.

Зараз росіянин перебуває у статусі військовополоненого. Луганському колаборанту пощастило менше, йому повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану (частини 1, 2 статті 111 Кримінального кодексу) та колабораційній діяльності (частина 7 статті 111-1). Суд відправив його за ґрати без права внесення застави. Якщо провину доведуть, рецидивісту загрожує довічне ув'язнення з повною конфіскацією майна.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що контррозвідка СБУ провела в Одесі серію затримань завербованих російських агентів, які діяли за вказівками ворожих спецслужб. Місцевий мешканець таємно монтував GPS-маячки на цивільні бензовози та армійські паливозаправники.

Іншим фігурантом виявився 21-річний студент, який шпигував за стратегічними об'єктами інфраструктури та готував інформаційно-психологічні провокації. Молодик збирав розвіддані для ворога, а також планував зламати міські електронні сітілайти, аби транслювати російську пропаганду.