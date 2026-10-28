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Главная Новости дня Двое боевиков из РФ бежали с фронта в Киев: их задержала СБУ

Двое боевиков из РФ бежали с фронта в Киев: их задержала СБУ

Ua ru
28 октября 2026 11:23
СБУ задержала двух российских боевиков, которые бежали в Киев с фронта Служба безопасности Украины
Сотрудники СБУ проводят задержание. Фото иллюстративное: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины разоблачила двух военнослужащих российской армии, дезертировавших с передовой. Мужчины с криминальным прошлым пытались автостопом добраться до Киева, чтобы «залечь на дно» у родственников. Диверсантов остановили на въезде в Днепропетровскую область. В настоящее время оба находятся под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Новини.LIVE.

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Российские военные сбежали с фронта, чтобы скрыться в Киеве

Получив приказ идти на штурм вблизи Краматорска, двое военнослужащих российской оккупационной армии решили самовольно покинуть линию фронта. Они тайно отошли в один из населенных пунктов, расположенный в так называемой "серой" зоне.

Чтобы слиться с местным населением, дезертиры проникли в заброшенный дом, где подобрали себе обычную одежду. Свою военную экипировку и табельное оружие беглецы просто закопали во дворе, после чего пешком двинулись в направлении ближайшего районного центра.

Конечной точкой маршрута россиян должен был стать Киев, где проживают родственники одного из них. Именно там боевики надеялись найти надежное укрытие и «залечь на дно». Для реализации этого замысла они остановили на трассе автомобиль, водитель которого ничего не подозревал и согласился подвезти пассажиров до Днепра.

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Однако путешествие автостопом завершилось ещё на въезде в Днепропетровскую область. Во время проверки на блокпосту контрразведчики Службы безопасности опознали оккупантов. Решающим доказательством стал металлический армейский жетон, который один из фигурантов неосторожно оставил у себя на шее.

За Россию воевал житель Луганской области

Задержанными оказались контрактники 291-го мотострелкового полка Южного военного округа РФ. Оба имеют богатое криминальное прошлое. В частности, гражданин России подписал армейский контракт прямо в колонии, где отбывал наказание за убийство.

Его напарник — житель временно оккупированного Довжанска в Луганской области, у которого за плечами уже две судимости за убийство человека. Он воюет против Украины еще с 2016 года, а в период полномасштабного вторжения успел побывать помощником наводчика противотанкового комплекса во время боев за Бахмут.

Сейчас россиянин находится в статусе военнопленного. Луганскому коллаборационисту повезло меньше: ему сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (части 1, 2 статьи 111 Уголовного кодекса) и коллаборационистской деятельности (часть 7 статьи 111-1). Суд отправил его за решетку без права освобождения под залог. Если вина будет доказана, рецидивисту грозит пожизненное заключение с полной конфискацией имущества.

Новини.LIVE ранее сообщали, что контрразведка СБУ провела в Одессе серию задержаний завербованных российских агентов, действовавших по указаниям вражеских спецслужб. Местный житель тайно устанавливал GPS-маячки на гражданские бензовозы и армейские топливозаправщики.

Другим фигурантом оказался 21-летний студент, который шпионил за стратегическими объектами инфраструктуры и готовил информационно-психологические провокации. Молодой человек собирал разведданные для врага, а также планировал взломать городские электронные ситилайты, чтобы транслировать российскую пропаганду.

СБУ Киев российские войска побег война в Украине фронт
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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