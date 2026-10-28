Украинские энергетики за работой. Фото: Укрэнерго

В среду, 28 октября, в части областей Украины до конца суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии объемом до 2,5 очередей, а для промышленности вводят ограничения мощности. Причиной стали последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру и рост потребления электроэнергии из-за похолодания.

Еще в четырех областях часть потребителей остается без света, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго.

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Сообщение Укрэнерго. Фото: facebook.com/npcukrenergo

Где в Украине 28 октября нет света

По информации энергетиков, в течение предыдущих суток и ночью российские войска атаковали энергетические объекты в нескольких регионах.

В результате ударов, а также предыдущих обстрелов, обесточивания зафиксировали в Запорожской, Сумской, Донецкой и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы сейчас уже начали там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Также для предотвращения перегрузки поврежденного оборудования в части регионов будут применять почасовые отключения объемом до 2,5 очередей для всех категорий потребителей. Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

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По данным "Укрэнерго", 28 октября по состоянию на 09:30 потребление электроэнергии было на 2,43% выше, чем в предыдущий день. Кроме того, вечером 27 октября суточный максимум потребления превысил показатель понедельника на 2,3%.

Причиной роста стало похолодание, из-за которого украинцы чаще используют электрические обогреватели.

"Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00", — призвали в компании.

В "Укрэнерго" предупредили, что из-за последствий российских атак ситуация в энергосистеме может меняться. Актуальные графики отключений рекомендуют проверять на официальных ресурсах операторов систем распределения.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что СБУ задержала двух российских военных, которые дезертировали после приказа идти на штурм вблизи Краматорска. Они закопали оружие и экипировку, переоделись в гражданскую одежду и автостопом пытались добраться до родственников одного из них в Киеве.

Также Новини.LIVE писал, что в оккупированных Олешках режим тишины сохраняется уже 30 часов без единого зафиксированного нарушения. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что гуманитарную паузу удалось обеспечить благодаря переговорам с российской стороной и координации со стороны Мелании Трамп.