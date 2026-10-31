Украинские энергетики. Иллюстративное фото: "Укрэнерго"

В воскресенье, 1 ноября, в части областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей. Ограничения будут применять с 06:00 до 23:59 в объеме от 1,5 до 2,5 очереди из-за последствий массированных российских атак на энергетические объекты, а для промышленности также введут графики ограничения мощности.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Укрэнерго".

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Сообщение "Укрэнерго". Фото: "Укрэнерго"

Графики отключений света на 1 ноября

По информации энергетиков, в воскресенье ограничения электроснабжения будут применять на протяжении почти всех суток.

Для бытовых и других категорий потребителей графики почасовых отключений будут действовать с 06:00 до 23:59. Объем ограничений составит от 1,5 до 2,5 очереди.

В этот же период, с 06:00 до 23:59, для промышленных предприятий будут применять графики ограничения мощности.

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Причиной таких мер стали последствия массированных российских ударов по украинским энергетическим объектам.

Изменения графиков отключений

В "Укрэнерго" предупредили, что из-за новых российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться.

"Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", — подчеркнули в компании.

Энергетики также призвали граждан экономно пользоваться электроэнергией в часы, когда она появляется по графику.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — отметили в "Укрэнерго".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что президент Владимир Зеленский анонсировал увеличение поставок генераторов и другого энергетического оборудования Украине уже на следующей неделе. По его словам, украинская сторона провела переговоры с представителями турецких энергетических компаний.

Также Новини.LIVE писал, что в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре без света остались более 280 тысяч украинских семей. Около 200 тысяч домохозяйств обесточены в Днепропетровской области и более 80 тысяч в Киевской области.