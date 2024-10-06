Теракт на автовокзалі в Ізраїлі 6 жовтня — є загиблі та поранені

Місце теракту на центральному автовокзалі Беер-Шеви. Фото: Time of Israel

У неділю, 6 жовтня, в ізраїльському містечку Беер-Шеві стався теракт на автовокзалі. Терорист, який здійснив напад, був застрелений.

Про це повідомляє Time of Israel.

Читайте також:

Що відомо про нападника та потерпілих

За даними ізраїльських представників оборони, терориста, який здійснив смертоносний теракт у Беер-Шеві, називають 29-річним Ахмадом аль-Укбі з бедуїнського хутора поблизу міста Лакія. Він має ізраїльське громадянство та судимість.

Згідно з непідтвердженими повідомленнями ЗМІ, він був пов’язаний з Муханадом Алукабі, який здійснив напад зі стріляниною на тій же автостанції Беер-Шева в жовтні 2015 року.

Служба швидкої допомоги Magen David Adom повідомляє, що медики надали допомогу загалом 11 людям, включаючи 25-річну жінку, яка померла від поранень.

Нагадаємо, 1 жовтня на залізничному вокзалі Тель-Авіва в районі Яффо чоловіки з гвинтівками розстріляли людей. Стрілянина сталася за кілька хвилин до того, як Іран завдав потужного ракетного удару по Ізраїлю. Загинуло семеро людей, ще 16 отримали поранення. Серед постраждалих українка.