Теракт на автовокзалі в Ізраїлі 6 жовтня — є загиблі та поранені

В Ізраїлі на автовокзалі стався теракт — є загибла та поранені
У неділю, 6 жовтня, в ізраїльському містечку Беер-Шеві стався теракт на автовокзалі. Терорист, який здійснив напад, був застрелений.
Про це повідомляє Time of Israel.
Що відомо про нападника та потерпілих
За даними ізраїльських представників оборони, терориста, який здійснив смертоносний теракт у Беер-Шеві, називають 29-річним Ахмадом аль-Укбі з бедуїнського хутора поблизу міста Лакія. Він має ізраїльське громадянство та судимість.
Згідно з непідтвердженими повідомленнями ЗМІ, він був пов’язаний з Муханадом Алукабі, який здійснив напад зі стріляниною на тій же автостанції Беер-Шева в жовтні 2015 року.
Служба швидкої допомоги Magen David Adom повідомляє, що медики надали допомогу загалом 11 людям, включаючи 25-річну жінку, яка померла від поранень.
Нагадаємо, 1 жовтня на залізничному вокзалі Тель-Авіва в районі Яффо чоловіки з гвинтівками розстріляли людей. Стрілянина сталася за кілька хвилин до того, як Іран завдав потужного ракетного удару по Ізраїлю. Загинуло семеро людей, ще 16 отримали поранення. Серед постраждалих українка.
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