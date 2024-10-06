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В Израиле на автовокзале произошел теракт — есть погибшие и раненые

6 октября 2024 17:45
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Теракт на автовокзале в Израиле 6 октября — есть погибшие и раненые
Место теракта на центральном автовокзале Беэр-Шевы. Фото: Time of Israel
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В воскресенье, 6 октября, в израильском городке Беэр-Шеве произошел теракт на автовокзале. Террорист, совершивший нападение, был застрелен.

Об этом сообщает Time of Israel.

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По данным израильских представителей обороны, террориста, совершившего смертоносный теракт в Беэр-Шеве, называют 29-летним Ахмадом аль-Укби из бедуинского хутора вблизи города Лакия. У него есть израильское гражданство и судимость.

Согласно неподтвержденным сообщениям СМИ, он был связан с Муханадом Алукаби, совершившим нападение со стрельбой на той же автостанции Беер-Шева в октябре 2015 года.

Служба скорой помощи Magen David Adom сообщает, что медики оказали помощь в общей сложности 11 людям, включая 25-летнюю женщину, которая скончалась от ранений.

Напомним, 1 октября на железнодорожном вокзале Тель-Авива в районе Яффо мужчины с винтовками расстреляли людей. Стрельба произошла за несколько минут до того, как Иран нанес мощный ракетный удар по Израилю. Погибли семь человек, еще 16 получили ранения. Среди пострадавших украинка.

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