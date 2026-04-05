В Італії затримали боса мафії: був у списку найнебезпечніших

Італійські поліцейські.

Правоохоронці Італії провели блискавичну операцію. Під час неї затримали 48-річного Роберто Мацареллу, який є босом мафії. Його розшукували за злочини ще з 2000-х.

Rai News.

Затримання Роберто Мацарелли

Роберто Мацарелла посідає четверте місце у списку найнебезпечніших втікачів Міністерства внутрішніх справ. Його затримали в розкішній віллі на узбережжі Амальфі. Там бос мафії планував провести Великдень з дружиною та двома дітьми.

Мацарелла зареєструвався на курорті під вигаданими іменами. Після затримання у його віллі знайшли близько 20 тисяч євро готівкою, а також підроблені документи та телефони.

Арештували Мацареллу карабінери слідчого підрозділу Командування провінції Неаполь. Їхні дії координувало Неаполітанське управління боротьби з мафією. До операції також залучили ескадрилью та патрульні катери.

Читайте також:

Звинувачення у вбивстві

Затриманого розшукували за злочин, який стався у 2000-х. Тоді у Сан-Джованні-а-Тедуччо сталася стрілянина. Винуватців та підбурювача до цього вбивства встановили 24 роки потому. 28 січня 2025 року видали ордер на арешт Роберто Мацарелли, однак тоді йому вдалося уникнути затримання.

Що відомо про Роберто Мацареллу

Роберто Мацарелла — син Сальваторе Мацарелли, який має довге кримінальне минуле. Батька затриманого боса мафії вбили у віці 50 років 28 травня 1995 року. Клан у 60-х роках клан почав розкручуватися на контрабанді сигарет. Сім'я фактично захопила кілька районів Неаполя, де нелегально реалізовувала цигарки.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше в американському місті Вест-Блумфілд у штаті Мічиган стався теракт. Зловмисник врізався в будівлю синагоги Temple Israel на автомобілі, після чого пролунали постріли.

Також ми розповідали про стрілянину, яка сталася у центрі Остіна в штаті Техас. Інцидент трапився біля пивного саду Buford's Backyard. Чоловік відкрив вогонь по відвідувачам закладу.