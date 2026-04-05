В Италии задержали босса мафии: был в списке самых опасных

Итальянские полицейские.

Правоохранители Италии провели молниеносную операцию. Во время нее задержали 48-летнего Роберто Мацареллу, который является боссом мафии. Его разыскивали за преступления еще с 2000-х.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Rai News.

Задержание Роберто Мацареллы

Роберто Мацарелла занимает четвертое место в списке самых опасных беглецов Министерства внутренних дел. Его задержали в роскошной вилле на побережье Амальфи. Там босс мафии планировал провести Пасху с женой и двумя детьми.

Мацарелла зарегистрировался на курорте под вымышленными именами. После задержания в его вилле нашли около 20 тысяч евро наличными, а также поддельные документы и телефоны.

Арестовали Мацареллу карабинеры следственного подразделения Командования провинции Неаполь. Их действия координировало Неаполитанское управление по борьбе с мафией. К операции также привлекли эскадрилью и патрульные катера.

Обвинение в убийстве

Задержанного разыскивали за преступление, которое произошло в 2000-х. Тогда в Сан-Джованни-а-Тедуччо произошла стрельба. Виновников и подстрекателя к этому убийству установили 24 года спустя. 28 января 2025 года выдали ордер на арест Роберто Мацареллы, однако тогда ему удалось избежать задержания.

Что известно о Роберто Мацарелле

Роберто Мацарелла — сын Сальваторе Мацареллы, который имеет длинное криминальное прошлое. Отца задержанного босса мафии убили в возрасте 50 лет 28 мая 1995 года. Клан в 60-х годах клан начал раскручиваться на контрабанде сигарет. Семья фактически захватила несколько районов Неаполя, где нелегально реализовывала сигареты.

