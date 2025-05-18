Росія не готова до миру та затягує завершення війни — звіт ISW

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Pavel Byrkin/Pool via REUTERS

Кремль навмисно затягує переговорний процес щодо завершення війни в Україні. Росія не демонструє жодної готовності до компромісів та готова продовжувати бойові дії.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики ISW зазначають, що Росія прагне повної капітуляції України. Водночас Кремль розглядає свої територіальні вимоги не як тему для обговорення умов завершення війни, а виключно як початкову умову для встановлення режиму тиші.

Крім того, російська влада хоче створити видимість готовності до діалогу, але висуває неприйнятні для України вимоги.

"За оцінками ISW, Путін і надалі буде відмовлятися йти на компроміси доти, доки Україна і Захід не зможуть змінити його теорію перемоги. За нею, Росія виграє війну на виснаження шляхом безперервного повзучого наступу, що не дозволяє Україні проводити успішні, оперативно значущі контрнаступальні операції", — йдеться у звіті.

Аналітики також вважають, що, судячи з останніх заяв російського військово-політичного керівництва, Кремль навмисно затягує перемовини, уникаючи добросовісного діалогу як щодо припинення бойових дій, так і укладення мирної угоди.

Нещодавно опозиційне видання РФ повідомило, що влада Росії взагалі не розглядає можливої особистої зустрічі Путіна з лідером України Володимиром Зеленським.

Як зазначає одне з джерел, прагнення Москви вести переговори без залучення посередників свідчить про її намір показати здатність нав’язувати власні умови.

"Це відповідає довгостроковій оцінці ISW, за якою Росія навмисно затягує мирні переговори, щоб отримати додаткові поступки від Заходу та продовжити просування на полі бою. На відміну від цього, Україна неодноразово демонструвала готовність до компромісів і ведення добросовісних переговорів", — кажуть аналітики.

РФ готова загострювати війну

В ISW зазначають, що Росія готова продовжувати або загострювати війну в Україні, якщо Київ та Вашингтон не погодяться на вимоги капітуляції.

Аналітики також розцінили заяву голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про те, що зрив переговорів може призвести до "ще страшнішої фази війни з новою зброєю і новими учасниками", як завуальовану погрозу можливим застосуванням ядерної зброї, втягуванням у війну союзників Росії або навіть нападом на європейські держави.

Водночас малоймовірно, що Кремль може застосувати ядерну зброю або почати бойові дії проти держави-члена НАТО.

Погрози щодо продовження чи загострення війни у разі відмови виконати російські вимоги перекликаються із заявою помічника російського диктатора Володимира Мединського, який наголосив, що Росія готова "воювати стільки, скільки буде потрібно".

Можлива мирна угода

Кремль продовжує заперечувати легітимність чинного українського уряду. Таким чином, Росія створює умови для відмови від виконання будь-якої майбутньої мирної угоди.

Нещодавно прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що для РФ важливо знати, хто буде підписувати документи щодо завершення бойових дій.

"Ця риторична кампанія є складовою зусиль Кремля, спрямованих на створення підстав для одностороннього виходу Росії з будь-яких майбутніх мирних угод у зручний для неї час, а також підтримку неодноразової російської вимоги щодо примусу України до зміни режиму та проштовхування проросійського уряду", — вважають аналітики.

Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга підкреслив, що справжнім показником готовності Росії зупинити війну може бути лише її згода на повне припинення вогню.

А за інформацією FT, Путін відхилив пропозицію щодо обговорення мирного плану з 22 пунктів, розробленого США за участю України та європейських партнерів.