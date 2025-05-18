Россия не готова к миру и затягивает завершение войны — отчет ISW

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Pavel Byrkin/Pool via REUTERS

Кремль намеренно затягивает переговорный процесс по завершению войны в Украине. Россия не демонстрирует никакой готовности к компромиссам и готова продолжать боевые действия.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Путин стремится к продолжению войны

Аналитики ISW отмечают, что Россия стремится к полной капитуляции Украины. В то же время Кремль рассматривает свои территориальные требования не как тему для обсуждения условий завершения войны, а исключительно как начальное условие для установления режима тишины.

Кроме того, российские власти хотят создать видимость готовности к диалогу, но выдвигают неприемлемые для Украины требования.

"По оценкам ISW, Путин и в дальнейшем будет отказываться идти на компромиссы до тех пор, пока Украина и Запад не смогут изменить его теорию победы. Согласно ей, Россия выигрывает войну на истощение путем непрерывного ползучего наступления, что не позволяет Украине проводить успешные, оперативно значимые контрнаступательные операции", — говорится в отчете.

Аналитики также считают, что, судя по последним заявлениям российского военно-политического руководства, Кремль намеренно затягивает переговоры, избегая добросовестного диалога как по прекращению боевых действий, так и заключения мирного соглашения.

Недавно оппозиционное издание РФ сообщило, что власти России вообще не рассматривают возможную личную встречу Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Как отмечает один из источников, стремление Москвы вести переговоры без привлечения посредников свидетельствует о ее намерении показать способность навязывать собственные условия.

"Это соответствует долгосрочной оценке ISW, по которой Россия намеренно затягивает мирные переговоры, чтобы получить дополнительные уступки от Запада и продолжить продвижение на поле боя. В отличие от этого, Украина неоднократно демонстрировала готовность к компромиссам и ведению добросовестных переговоров", — говорят аналитики.

РФ готова обострять войну

В ISW отмечают, что Россия готова продолжать или обострять войну в Украине, если Киев и Вашингтон не согласятся на требования капитуляции.

Аналитики также расценили заявление председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что срыв переговоров может привести к "еще более страшной фазе войны с новым оружием и новыми участниками", как завуалированную угрозу возможным применением ядерного оружия, втягиванием в войну союзников России или даже нападением на европейские государства.

В то же время маловероятно, что Кремль может применить ядерное оружие или начать боевые действия против государства-члена НАТО.

Угрозы о продолжении или обострении войны в случае отказа выполнить российские требования созвучны с заявлением помощника российского диктатора Владимира Мединского, который отметил, что Россия готова "воевать столько, сколько потребуется".

Возможное мирное соглашение

Кремль продолжает отрицать легитимность действующего украинского правительства. Таким образом, Россия создает условия для отказа от выполнения любого будущего мирного соглашения.

Недавно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что для РФ важно знать, кто будет подписывать документы по завершению боевых действий.

"Эта риторическая кампания является составляющей усилий Кремля, направленных на создание оснований для одностороннего выхода России из любых будущих мирных соглашений в удобное для нее время, а также поддержку неоднократного российского требования по принуждению Украины к смене режима и проталкивания пророссийского правительства", — считают аналитики.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что настоящим показателем готовности России остановить войну может быть только ее согласие на полное прекращение огня.

А по информации FT, Путин отклонил предложение по обсуждению мирного плана из 22 пунктов, разработанного США при участии Украины и европейских партнеров.