РФ поширює заяву про нелегітимність Зеленського — яка ціль

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Прокремлівські ЗМІ активно поширюють інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський — нелегітимний очільник країни. Росіяни хочуть змусити всіх думати, що Україна через це не зможе укласти угоду.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни суботу, 16 лютого.

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Як зазначають в ISW, російські ЗМІ знову почали пропагувати наратив про те, що Зеленський не є легітимним президентом України. Про це сказав в інтерв'ю Медведчук. Він також додав, що Зеленський нібито саме через це не може скасувати указ 2022 року про заборону переговорів з Путіним.

"Медведчук намагається використати той факт, що термін повноважень трьох суддів Конституційного суду України закінчився два тижні тому (у січні 2025 року), в результаті чого суд залишився лише з 11 із 18 суддів і не міг проводити засідання Великої палати, для яких потрібен кворум із 12 суддів", — інформують у звіті Інституту вивчення війни.

Однак в ISW наголошують, що Володимир Зеленський залишається легітимним президентом України, оскільки він дотримувався українського законодавства та Конституції й тому не проводив вибори в умовах воєнного стану у 2024 році. Цю інформацію в Росії неодноразово використовували для пропаганди.

"Путін та інші чиновники Кремля неодноразово використовували навмисно неправдиві читання закону та Конституції України, щоб стверджувати, що Зеленський є нелегітимним президентом, а заяви Медведчука щодо Конституційного суду є лише останньою варіацією на цю тему", — зазначається у повідомленні.

Аналітики додають, що пропаганда Кремля про неспроможність України юридично вести переговори, ставить під серйозні сумніви готовність Москви добросовісно вести переговори. Росія намагається нав'язати наратив про те, що український уряд не буде мати законного права укладати мирну угоду.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський повідомив, що Україна почала роботу з командою президента США Дональда Трампа. Він зазначив, що відчуває "можливий успіх".

Напередодні Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки Мюнхенської безпекової конференції. Він зазначив, що Україна відчула сильну підтримку.