РФ распространяет заявление о нелегитимности Зеленского — какая цель

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Прокремлевские СМИ активно распространяют информацию о том, что Президент Украины Владимир Зеленский — нелегитимный глава страны. Россияне хотят заставить всех думать, что Украина из-за этого не сможет заключить соглашение.

Об этом сообщает Институт изучения войны в субботу, 15 февраля.

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Как отмечают в ISW, российские СМИ снова начали пропагандировать нарратив о том, что Зеленский не является легитимным президентом Украины. Об этом сказал в интервью Медведчук. Он также добавил, что Зеленский якобы именно поэтому не может отменить указ 2022 года о запрете переговоров с Путиным.

"Медведчук пытается использовать тот факт, что срок полномочий трех судей Конституционного суда Украины закончился две недели назад (в январе 2025 года), в результате чего суд остался только с 11 из 18 судей и не мог проводить заседания Большой палаты, для которых нужен кворум из 12 судей", — информируют в отчете Института изучения войны.

Однако в ISW отмечают, что Владимир Зеленский остается легитимным президентом Украины, поскольку он придерживался украинского законодательства и Конституции и поэтому не проводил выборы в условиях военного положения в 2024 году. Эту информацию в России неоднократно использовали для пропаганды.

"Путин и другие чиновники Кремля неоднократно использовали намеренно ложные чтения закона и Конституции Украины, чтобы утверждать, что Зеленский является нелегитимным президентом, а заявления Медведчука по Конституционному суду является лишь последней вариацией на эту тему", — отмечается в сообщении.

Аналитики добавляют, что пропаганда Кремля о неспособности Украины юридически вести переговоры, ставит под серьезные сомнения готовность Москвы добросовестно вести переговоры. Россия пытается навязать нарратив о том, что украинское правительство не будет иметь законного права заключать мирное соглашение.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский сообщил, что Украина начала работу с командой президента США Дональда Трампа. Он отметил, что чувствует "возможный успех".

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги Мюнхенской конференции по безопасности. Он отметил, что Украина почувствовала сильную поддержку.