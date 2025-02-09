В ISW заявили, що Путін не зацікавлений у мирних переговорах

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Дії російських загарбників свідчать про те, що вони не мають наміру вести мирні переговори. Окрім того, на думку експертів, Росія формує умови для підготовки до потенційного ширшого конфлікту з Північноатлантичним Альянсом (НАТО).

Про це стало відомо зі зведення ISW.

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Росіяни не зацікавлені у мирі

"Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал, що вказує на те, що Кремль не зацікавлений у переговорах чи тривалому мирі з Україною", — йдеться у звіті ISW.

Така думка сформвалася на основі того, що Росія формує нові військові дивізії та будує нові оборонно-промислові бази. Також держава-агресор планує збільшити чисельність військового персоналу на своїй території. Про готовність вести подальші бойові дії також свідчить подальше зближення РФ і КНДР.

Конфлікт з НАТО

Водночас, за оцінкою ISW, Росія встановлює умови для підготовки до ймовірного майбутнього конфлікту з НАТО. Як відомо, про можливе зіткнення з Альянсом у РФ заявляли неодноразово.

"Російські офіційні особи та інформаційний простір часто розглядають війну в Україні як частину більшого протистояння із Заходом", — стверджують аналітики.

В ISW також зазначили, що російське військове командування може перемістити частково бойові сили з Курахівського напрямку в бік Торецька. Це може виникнути через наміри посилити наступальні дії на Костянтинівку навесні чи влітку 2025 року.

Раніше ми повідомляли, що Президенту України Володимиру Зеленському важливо зустрітись із американським лідером Дональдом Трампом до його спілкування з Путіним.

Нагадуємо, що в МЗС Британії заявили, що Путін несерйозно ставиться до ідеї переговорів.