Путін не налаштований серйозно на переговори — МЗС Британії

У МЗС Британії заявили, що Путін несерйозний щодо переговорів
Вже тривалий всі говорять про ймовірні переговори України та Росії. Однак зараз Путін несерйозно ставиться до перемовин.
Про це заявив глава МЗС Великої Британії Девід Ламмі у середу, 5 лютого, передає Sky News.
Чи готовий Путін до переговорів з Україною
За словами Ламмі, російський лідер Путін не ставиться серйозно до можливих перемовин та миру. Навіть попри заяви РФ щодо готовності до переговорів.
"Ми не бачимо Росію серйозною щодо переговорів і серйозною щодо миру. Умови, які були висунуті Путіним минулого року, не можуть бути основою для перемовин. Не можна серйозно очікувати, що суверенна країна може на них пристати", — сказав глава МЗС.
Ламмі також додав, що він не сумнівається у настанні миру в Україні. За його словами, Велика Британія, звісно, зіграє велику роль у забезпеченні того, щоб Путін не повернувся знову.
Нагадаємо, Андрій Сибіга провів спільну пресконференцію з Девідом Ламмі. На ній обговорили конкретні дії для досягнення справедливого миру в Україні.
Крім того, Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні. Партнери виділять ще 55 млн фунтів.
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