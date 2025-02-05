Путін не налаштований серйозно на переговори — МЗС Британії

Глава МЗС Великої Британії Девід Ламмі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вже тривалий всі говорять про ймовірні переговори України та Росії. Однак зараз Путін несерйозно ставиться до перемовин.

Про це заявив глава МЗС Великої Британії Девід Ламмі у середу, 5 лютого, передає Sky News.

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За словами Ламмі, російський лідер Путін не ставиться серйозно до можливих перемовин та миру. Навіть попри заяви РФ щодо готовності до переговорів.

"Ми не бачимо Росію серйозною щодо переговорів і серйозною щодо миру. Умови, які були висунуті Путіним минулого року, не можуть бути основою для перемовин. Не можна серйозно очікувати, що суверенна країна може на них пристати", — сказав глава МЗС.

Ламмі також додав, що він не сумнівається у настанні миру в Україні. За його словами, Велика Британія, звісно, зіграє велику роль у забезпеченні того, щоб Путін не повернувся знову.

Нагадаємо, Андрій Сибіга провів спільну пресконференцію з Девідом Ламмі. На ній обговорили конкретні дії для досягнення справедливого миру в Україні.

Крім того, Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні. Партнери виділять ще 55 млн фунтів.