Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У МЗС Британії заявили, що Путін несерйозний щодо переговорів arrow

У МЗС Британії заявили, що Путін несерйозний щодо переговорів

5 лютого 2025 16:28
Ольга Антоновська - редактор
Путін не налаштований серйозно на переговори — МЗС Британії
Глава МЗС Великої Британії Девід Ламмі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ольга Антоновська - редактор

Вже тривалий всі говорять про ймовірні переговори України та Росії. Однак зараз Путін несерйозно ставиться до перемовин. 

Про це заявив глава МЗС Великої Британії Девід Ламмі у середу, 5 лютого, передає Sky News.

Читайте також:

Чи готовий Путін до переговорів з Україною

За словами Ламмі, російський лідер Путін не ставиться серйозно до можливих перемовин та миру. Навіть попри заяви РФ щодо готовності до переговорів.

"Ми не бачимо Росію серйозною щодо переговорів і серйозною щодо миру. Умови, які були висунуті Путіним минулого року, не можуть бути основою для перемовин. Не можна серйозно очікувати, що суверенна країна може на них пристати", — сказав глава МЗС.

Ламмі також додав, що він не сумнівається у настанні миру в Україні. За його словами, Велика Британія, звісно, зіграє велику роль у забезпеченні того, щоб Путін не повернувся знову.

Нагадаємо, Андрій Сибіга провів спільну пресконференцію з Девідом Ламмі. На ній обговорили конкретні дії для досягнення справедливого миру в Україні.

Крім того, Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні. Партнери виділять ще 55 млн фунтів.

володимир путін Велика Британія війна в Україні війна мирні переговори
Реклама
Реклама
Реклама