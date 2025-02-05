Завершення війни в Україні — що змусить Путіна це зробити

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російський диктатор Путін змушений був би негайно відступити та припинити війну, якби світ почав достатньо тиснути на нього. Наразі підтримки від партнерів для цього недостатньо.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану у середу, 5 лютого.

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За словами Зеленського, нинішнього рівня міжнародної підтримки недостатньо, щоб повністю витіснити Путіна. Попри це, він переконаний, що Україна з часом поверне свої землі.

"Якщо наші партнери тиснутимуть на Путіна, якщо Президент Трамп, Прем'єр-міністр Стармер, лідери ЄС, Глобального Півдня, арабських країн, Китаю та Латинської Америки вирішать натиснути на нього достатньо, Путін буде змушений негайно відступити", — заявив Зеленський.

Він також додав, що якщо міжнародна спільнота не готова протистояти Путіну разом, Україна покладеться на власні сили. Зеленський висловив впевненість, що справедливість все одно візьме гору.

"Коли запитують, до чого готова Україна, — Україна готова передусім до завершення гарячої фази цієї війни. Ми як ніхто у світі хочемо миру, тому що війна відбувається на нашій землі", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, в інтерв'ю український лідер також заявив, що росіяни хочуть перетворити Україну на Чечню. За словами Зеленського, Путін хоче взяти території під свій контроль та не прагне до миру.

Крім того, Президент наголосив, що Україна може втратити території через затримки чи обмеження допомоги від США. Зеленський також наголосив, що це також вплине на європейських лідерів і послабить усю коаліцію.