Завершение войны в Украине — что заставит Путина это сделать

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российский диктатор Путин вынужден был бы немедленно отступить и прекратить войну, если бы мир начал достаточно давить на него. Сейчас поддержки от партнеров для этого недостаточно.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану в среду, 5 февраля.

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По словам Зеленского, нынешнего уровня международной поддержки недостаточно, чтобы полностью вытеснить Путина. Несмотря на это, он убежден, что Украина со временем вернет свои земли.

"Если наши партнеры будут давить на Путина, если президент Трамп, премьер-министр Стармер, лидеры ЕС, Глобального Юга, арабских стран, Китая и Латинской Америки решат нажать на него достаточно, Путин будет вынужден немедленно отступить", — заявил Зеленский.

Он также добавил, что если международное сообщество не готово противостоять Путину вместе, Украина положится на собственные силы. Зеленский выразил уверенность, что справедливость все равно возьмет верх.

"Когда спрашивают, к чему готова Украина, — Украина готова прежде всего к завершению горячей фазы этой войны. Мы как никто в мире хотим мира, потому что война происходит на нашей земле", — подчеркнул глава государства.

Напомним, в интервью украинский лидер также заявил, что россияне хотят превратить Украину в Чечню. По словам Зеленского, Путин хочет взять территории под свой контроль и не стремится к миру.

Кроме того, президент подчеркнул, что Украина может потерять территории из-за задержки или ограничения помощи от США. Зеленский также отметил, что это также повлияет на европейских лидеров и ослабит всю коалицию.