Допомога від США Україні — що буде, коли підтримка закінчиться

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що затримки чи обмеження допомоги від США можуть призвести до втрати територій. А наслідки не обмежаться лише Україною, це також вплине на європейських лідерів і послабить усю коаліцію.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Пірсу Моргану.

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Президент зазначив, що військова допомога для України критично важлива. Хоч зараз підтримка з боку США не припинена, затримки чи обмеження все ж можуть призвести до втрати територій.

За словами Зеленського, сьогодні США забезпечують близько 30% обороноздатності України. Однак страшно уявити, що трапиться, коли наша країна втратить ці 30%.

"Наслідки не обмежаться Україною: якщо американська допомога припиниться, це вплине на європейських лідерів і послабить усю коаліцію. Ми не лише залежатимемо від американської допомоги, а й зіткнемося з ризиком припинення європейської підтримки", — наголосив глава держави.

Він додав, що це буде не просто 30% чи 35%, а Україна може втрати щонайменше 60% від загального обсягу допомоги. На думку Зеленського, якщо підтримка припиниться, то ризик територіальних втрат і перемоги Путіна значно зросте. І це дуже серйозна загроза.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що зараз Україна не може повернути усі свої тимчасово окуповані території, але відмовлятися від них ніколи не буде.

Крім того, український президент сказав, що США отримали вигоди з війни в Україні. Перш за все це мільярди доходів і неоціненний бойовий досвід.