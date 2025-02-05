Помощь от США Украине — что будет, когда поддержка закончится

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задержки или ограничения помощи от США могут привести к потере территорий. А последствия не ограничатся только Украиной, это также повлияет на европейских лидеров и ослабит всю коалицию.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Пирсу Моргану.

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Президент отметил, что военная помощь для Украины критически важна. Хотя сейчас поддержка со стороны США не прекращена, задержки или ограничения все же могут привести к потере территорий.

По словам Зеленского, сегодня США обеспечивают около 30% обороноспособности Украины. Однако страшно представить, что случится, когда наша страна потеряет эти 30%.

"Последствия не ограничатся Украиной: если американская помощь прекратится, это повлияет на европейских лидеров и ослабит всю коалицию. Мы не только будем зависеть от американской помощи, но и столкнемся с риском прекращения европейской поддержки", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что это будет не просто 30% или 35%, а Украина может потерять не менее 60% от общего объема помощи. По мнению Зеленского, если поддержка прекратится, то риск территориальных потерь и победы Путина значительно возрастет. И это очень серьезная угроза.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что сейчас Украина не может вернуть все свои временно оккупированные территории, но отказываться от них никогда не будет.

Кроме того, украинский президент сказал, что США получили выгоды от войны в Украине. Прежде всего это миллиарды доходов и неоценимый боевой опыт.