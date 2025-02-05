Путин не настроен серьезно на переговоры — МИД Британии

В МИД Британии заявили, что Путин несерьезен касаемо переговоров
Уже длительное время все говорят о вероятных переговорах Украины и России. Однако сейчас Путин несерьезно относится к переговорам.
Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Ламми в среду, 5 февраля, передает Sky News.
Готов ли Путин к переговорам с Украиной
По словам Ламми, российский лидер Путин не относится серьезно к возможным переговорам и миру. Даже несмотря на заявления РФ о готовности к переговорам.
"Мы не видим Россию серьезной по переговорам и серьезной по миру. Условия, которые были выдвинуты Путиным в прошлом году, не могут быть основой для переговоров. Нельзя серьезно ожидать, что суверенная страна может на них согласиться", — сказал глава МИД.
Ламми также добавил, что он не сомневается в наступлении мира в Украине. По его словам, Великобритания, конечно, сыграет большую роль в обеспечении того, чтобы Путин не вернулся снова.
Напомним, Андрей Сибига провел совместную пресс-конференцию с Дэвидом Ламми. На ней обсудили конкретные действия для достижения справедливого мира в Украине.
Кроме того, Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине. Партнеры выделят еще 55 млн фунтов.
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