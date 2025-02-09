В ISW заявили, что Путин не заинтересован в мирных переговорах

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Действия российских захватчиков свидетельствуют о том, что они не намерены вести мирные переговоры. Кроме того, по мнению экспертов, Россия формирует условия для подготовки к потенциальному более широкому конфликту с Североатлантическим альянсом (НАТО).

Об этом стало известно из сводки ISW.

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Россияне не заинтересованы в мире

"Россия продолжает наращивать свой военный потенциал, что указывает на то, что Кремль не заинтересован в переговорах или длительном мире с Украиной", — говорится в отчете ISW.

Такое мнение сформировалось на основе того, что Россия формирует новые военные дивизии и строит новые оборонно-промышленные базы. Также государство-агрессор планирует увеличить численность военного персонала на своей территории. О готовности вести дальнейшие боевые действия также свидетельствует дальнейшее сближение РФ и КНДР.

Конфликт с НАТО

В то же время, по оценке ISW, Россия устанавливает условия для подготовки к вероятному будущему конфликту с НАТО. Как известно, о возможном столкновении с Альянсом в РФ заявляли неоднократно.

"Российские официальные лица и информационное пространство часто рассматривают войну в Украине как часть большего противостояния с Западом", — утверждают аналитики.

В ISW также отметили, что российское военное командование может переместить частично боевые силы с Кураховского направления в сторону Торецка. Это может возникнуть из-за намерений усилить наступательные действия на Константиновку весной или летом 2025 года.

Ранее мы сообщали, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому важно встретиться с американским лидером Дональдом Трампом до его общения с Путиным.

Напоминаем, что в МИД Великобритании заявили, что Путин несерьезно относится к идее переговоров.