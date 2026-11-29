Дострокові загальні вибори в Іспанії. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

В Іспанії у неділю, 29 листопада, проходять дострокові парламентські вибори, на яких можуть проголосувати понад 38,6 млн громадян. Від результатів голосування залежатиме склад нового уряду країни та те, чи залишиться на посаді чинний прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на EFE.

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Як проходять парламентські вибори в Іспанії

Іспанці обирають 350 депутатів Конгресу та 209 сенаторів. Понад 2,6 млн виборців проживають за кордоном, а ще понад 1,6 млн громадян голосуватимуть на загальних виборах уперше.

По всій країні відкрили понад 22 тисячі виборчих дільниць. Вони працюватимуть з 09:00 до 20:00 за місцевим часом. За порядком стежать понад 100 тисяч правоохоронців. Про суттєві порушення на початку голосування не повідомляли.

Цьогоріч іспанці вперше можуть використовувати цифрове посвідчення особи для голосування.

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Педро Санчес уже проголосував на одній із виборчих дільниць у Мадриді.

"Сьогодні день, коли Іспанія вирішить, якого майбутнього вона хоче на наступні чотири роки", — заявив прем'єр-міністр.

Саме новообраний Конгрес голосуватиме за кандидатуру наступного глави уряду.

Чому в Іспанії проводять дострокові вибори

Санчес оголосив про розпуск парламенту 5 жовтня після того, як депутати відхилили два урядові декрети щодо боротьби з житловою кризою. Документи передбачали додатковий захист орендарів.

Цьому передували масштабні протести. Тисячі іспанців вийшли на вулиці близько 50 міст із вимогами зробити житло доступнішим.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що на президентських виборах у Болгарії перемогла чинна глава держави Іліяна Йотова. Вона виступає за відновлення діалогу з Росією та проти надання допомоги Україні.

Також ми інформували про те, що за результатами проміжних виборів у США Демократична партія здобуває більшість в обох палатах Конгресу. Демократи також досягли успіху в традиційно консервативних штатах — Техасі, Канзасі та Айові.