Поліція затримує учасників протестів у Барселоні. Фото: Reuters

У центрі Барселони під час протестів спалахнули масові заворушення. Учасники демонстрації кидали в поліцію каміння, палили сміттєві баки та громили магазини. За даними влади, внаслідок подій затримали 128 осіб, а 15 правоохоронців постраждали.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

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Що відомо про заворушення в Барселоні

Зібрання організували в соціальних мережах під гаслом "Instituts Indignats" ("Обурені школярі"). Його метою було перенести до столиці Каталонії французький молодіжний рух "Lycéens Indignés" ("Обурені ліцеїсти"). За повідомленнями іспанських ЗМІ, на піку демонстрації зібралися близько 600 людей.

Заворушення почалися приблизно о 18:00. Кілька груп молодих людей, багато з яких були одягнені в чорне та мали на головах капюшони, почали пошкоджувати вуличне обладнання. Після прибуття поліцейських спецпідрозділів демонстранти розбіглися прилеглими вулицями, де сутички продовжилися.

Учасники заворушень кидали в правоохоронців каміння та інші важкі предмети. Деякі групи споруджували барикади, підпалювали сміттєві баки й розбивали вітрини магазинів. Поліція проводила силові операції, щоб розігнати учасників заворушень і відновити контроль над районом.

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За даними видання La Vanguardia, пограбували близько 14 магазинів. Під час сутичок також пошкодили мотоцикли, велосипеди та автобусні зупинки.

Через насильство численні підприємства були змушені припинити роботу. Міська поліція обмежила доступ до площі Каталонії.

За даними влади, загалом затримали 128 осіб, приблизно чверть із них — неповнолітні. Під час сутичок постраждали 15 поліцейських.

Як влада відреагувала на заворушення

Мер Барселони Жауме Колбоні засудив інциденти та заявив, що міська рада долучиться до судового процесу, щоб домогтися притягнення винних до відповідальності за завдані збитки.

Голова уряду Каталонії Сальвадор Ілля також засудив заворушення та підтримав дії поліції.

Міністерка внутрішніх справ Каталонії Нурія Парлон назвала інциденти "невиправданим насильством і вандалізмом". Вона наголосила, що причетні до них не захищали жодної законної справи.

Новини.LIVE інформували, що у Франції тривають загальнонаціональні протести, які в низці міст супроводжуються сутичками з поліцією. У Ліллі правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети, а в Нанті водометами розганяли учасників заворушень після пограбування ювелірного магазину. Загалом на вулиці французьких міст вийшли понад 400 тисяч людей, зокрема близько 110 тисяч — у Парижі, де демонстрація минула мирно.

Новини.LIVE писали, що у Празі 23 жовтня 2026 року сотні людей вийшли на протест проти законопроєкту, який передбачає зміну системи фінансування суспільних медіа Чехії. Біля парламенту кілька десятків демонстрантів намагалися силоміць потрапити до будівлі, а поліція зупинила їх і розділила учасників конфлікту з депутатом. Уряд пропонує замінити ліцензійні збори бюджетним фінансуванням, а працівники Чеського телебачення та радіо оголосили загальний страйк на 3 листопада, побоюючись загрози незалежності медіа.