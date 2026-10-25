Полиция задерживает участников протестов в Барселоне. Фото: Reuters

В центре Барселоны во время протестов вспыхнули массовые беспорядки. Участники демонстрации бросали в полицию камни, поджигали мусорные баки и разгромили магазины. По данным властей, в результате событий были задержаны 128 человек, а 15 сотрудников правоохранительных органов получили травмы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

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Что известно о беспорядках в Барселоне

Сбор организовали в социальных сетях под лозунгом "Instituts Indignats" ("Возмущённые школьники"). Его целью было перенести в столицу Каталонии французское молодежное движение "Lycéens Indignés" ("Возмущенные лицеисты"). По сообщениям испанских СМИ, на пике демонстрации собралось около 600 человек.

Беспорядки начались примерно в 18:00. Несколько групп молодых людей, многие из которых были одеты в черное и имели на головах капюшоны, начали повреждать уличное оборудование. После прибытия полицейских спецподразделений демонстранты разбежались по прилегающим улицам, где столкновения продолжились.

Участники беспорядков бросали в правоохранителей камни и другие тяжелые предметы. Некоторые группы возводили баррикады, поджигали мусорные баки и разбивали витрины магазинов. Полиция проводила силовые операции, чтобы разогнать участников беспорядков и восстановить контроль над районом.

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По данным издания La Vanguardia, были ограблены около 14 магазинов. В ходе столкновений также были повреждены мотоциклы, велосипеды и автобусные остановки.

Из-за насилия многие предприятия были вынуждены приостановить работу. Городская полиция ограничила доступ к площади Каталонии.

По данным властей, всего задержали 128 человек, примерно четверть из них — несовершеннолетние. В ходе столкновений пострадали 15 полицейских.

Как власти отреагировали на беспорядки

Мэр Барселоны Жауме Колбони осудил инциденты и заявил, что городской совет присоединится к судебному процессу, чтобы добиться привлечения виновных к ответственности за нанесённый ущерб.

Председатель правительства Каталонии Сальвадор Илья также осудил беспорядки и поддержал действия полиции.

Министр внутренних дел Каталонии Нурия Парлон назвала инциденты "неоправданным насилием и вандализмом". Она подчеркнула, что причастные к ним не защищали никаких законных интересов.

Новини.LIVE сообщали, что во Франции продолжаются общенациональные протесты, которые в ряде городов сопровождаются столкновениями с полицией. В Лилле правоохранители применили слезоточивый газ и водометы, а в Нанте водометами разгоняли участников беспорядков после ограбления ювелирного магазина. В целом на улицы французских городов вышли более 400 тысяч человек, в том числе около 110 тысяч — в Париже, где демонстрация прошла мирно.

Новини.LIVE писали, что в Праге 23 октября 2026 года сотни людей вышли на протест против законопроекта, предусматривающего изменение системы финансирования общественных СМИ Чехии. У здания парламента несколько десятков демонстрантов пытались силой проникнуть внутрь, но полиция остановила их и разделила участников конфликта с депутатом. Правительство предлагает заменить лицензионные сборы бюджетным финансированием, а сотрудники Чешского телевидения и радио объявили всеобщую забастовку на 3 ноября, опасаясь угрозы независимости СМИ.