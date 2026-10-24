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Главная Новости дня Протесты во Франции обострились: полиция применила слезоточивый газ

Протесты во Франции обострились: полиция применила слезоточивый газ

Ua ru
24 октября 2026 22:44
Протесты во Франции 24 октября: в городах применили слезоточивый газ Reuters
Протесты во Франции. Фото: Reuters

В субботу, 24 октября, во Франции продолжаются общенациональные протесты, которые в некоторых городах сопровождаются столкновениями с правоохранительными органами. В Париже демонстрация проходит мирно, тогда как в Лионе, Ницце, Лилле, Тулузе и Нанте полиция применила слезоточивый газ.

Об этом сообщает BFMTV, передает Новини.LIVE.

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Как проходят протесты во Франции

По данным парижской префектуры, в столице к демонстрации присоединились около 110 тысяч человек. Шествие проходит без нарушений, а утвержденный маршрут акции не изменили, несмотря на возражения профсоюзов.

Лидер ультралевой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон принял участие в демонстрации и похвалил участников в соцсетях за "прекрасную дисциплину". Он также назвал акцию "самой масштабной демонстрацией с начала движения".

В то же время в других городах страны ситуация обострилась. В Лилле протестующие начали бросать различные предметы в правоохранителей, после чего полиция применила слезоточивый газ и водометы. Водометы также использовали в Нанте, где мародёры ограбили ювелирный магазин.

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Столкновения произошли через несколько часов после того, как министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что власти не будут терпеть насилия и нарушений общественного порядка.

Сколько людей вышло на улицы

По последним приведенным данным, 24 октября на улицы французских городов вышли более 400 тысяч человек. Крупнейшая из описанных акций состоялась в Париже, где, по данным местной префектуры, собралось около 110 тысяч участников.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 24 октября во время новой волны протестов во Франции правоохранители задержали 135 человек. Для охраны общественного порядка власти задействовали около 70 тысяч полицейских и жандармов, а в отдельных городах полиция применила слезоточивый газ.

Также Новини.LIVE писали, что 19 октября на фоне протестов в Париже заблокировали входы в Лувр, из-за чего музей не смог вовремя открыться. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню призвал ввести частичный комендантский час в отдельных регионах, чтобы предотвратить новые беспорядки.

Франция оружие полиция протесты Париж
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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