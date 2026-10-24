Протести у Франції. Фото: Reuters

У суботу, 24 жовтня, у Франції тривають загальнонаціональні протести, які в окремих містах супроводжуються сутичками з правоохоронцями. У Парижі демонстрація проходить мирно, тоді як у Ліоні, Ніцці, Ліллі, Тулузі та Нанті поліція застосувала сльозогінний газ.

Про це повідомляє BFMTV, інформує Новини.LIVE.

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Як минають протести у Франції

За даними паризької префектури, у столиці до демонстрації долучилися близько 110 тисяч людей. Хода відбувається без порушень, а затверджений маршрут акції не змінювали попри заперечення профспілок.

Лідер ультралівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон узяв участь у демонстрації та похвалив учасників у соцмережах за "чудову дисципліну". Він також назвав акцію "наймасштабнішою демонстрацією з початку руху".

Водночас в інших містах країни ситуація загострилася. У Ліллі протестувальники почали кидати різні предмети в правоохоронців, після чого поліція застосувала сльозогінний газ і водомети. Водомети також використали в Нанті, де мародери пограбували ювелірний магазин.

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Сутички відбулися через кілька годин після того, як міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що влада не терпітиме насильства та порушень громадського порядку.

Скільки людей вийшли на вулиці

За останніми наведеними даними, 24 жовтня на вулиці французьких міст вийшли понад 400 тисяч людей. Найбільша з описаних акцій відбулася в Парижі, де, за даними місцевої префектури, зібралися близько 110 тисяч учасників.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 24 жовтня під час нової хвилі протестів у Франції правоохоронці затримали 135 людей. Для охорони громадського порядку влада залучила близько 70 тисяч поліцейських і жандармів, а в окремих містах поліція застосувала сльозогінний газ.

Також Новини.LIVE писали, що 19 жовтня на тлі протестів у Парижі заблокували входи до Лувру, через що музей не зміг вчасно відкритися. Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню закликав запровадити часткову комендантську годину в окремих регіонах, щоб запобігти новим заворушенням.