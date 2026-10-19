Протестувальники блокують роботу Лувру. Фото: Reuters

У Франції сьогодні, 19 жовтня, після заворушень на вихідних обговорюють запровадження часткової комендантської години. Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню доручив регіональній владі опрацювати відповідні заходи, а в Парижі протестувальники заблокували входи до Лувру, через що музей не зміг відкритися вчасно.

Про це повідомляє Sky News, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про протести у Франції

Після кризової наради Лекорню заявив, що уряд забезпечить прозорість розслідування насильства, яке сталося протягом вихідних.

Відповідальними за заворушення він кілька разів назвав "ультралівих", а також заявив про причетність до насильства кримінальних елементів. За його словами, окрема проблема з "ультралівими" наразі є в Марселі.

У цьому місті 19 жовтня заборонили публічні зібрання з 12:00 до 20:00 за місцевим часом.

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Лекорню також заявив, що затриманих притягнуть до відповідальності. Для цього влада проведе масштабне розслідування, щоб встановити причетних до заворушень, які досі уникнули покарання.

Прем’єр-міністр попросив представників регіональної влади опрацювати запровадження часткових комендантських годин. Вони мають обговорити можливі заходи з мерами міст і місцевими торгово-промисловими палатами.

За словами Лекорню, обмеження можуть стосуватися окремих районів, зокрема місць поблизу транспортних сполучень і важливих символічних об’єктів. Водночас мер Парижа заявив, що запровадження комендантської години не належить до його повноважень.

Чому заблокували Лувр

У Парижі протестувальники перекрили входи до музею Лувр. Про це повідомили дирекція музею та профспілки.

Акція стала частиною загальнонаціонального руху школярів. Її учасники виступили проти того, що називають "поліцейськими репресіями". За даними дирекції, протест очолили студенти Школи Лувру.

Через блокування музей не зміг відкритися у звичайний час. Біля входу протестувальники розмістили листівку з написом: "Ми з гордістю повідомляємо, що блокуємо найбільший музей у світі".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 19 жовтня президент Франції Емманюель Макрон відреагував на масові заворушення в країні. Його заява пролунала на тлі протестів і суспільної напруги, через які французька влада обговорює заходи для відновлення порядку.

Також Новини.LIVE писали, що 18 жовтня, Макрон висловився щодо мародерства та наголосив на необхідності покарання всіх причетних. Ця заява стосувалася відповідальності за правопорушення під час заворушень у Франції.