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Головна Новини дня Усі причетні мають понести покарання: Макрон про мародерство

Усі причетні мають понести покарання: Макрон про мародерство

Ua ru
18 жовтня 2026 23:13
Макрон відреагував на заворушення у Франції та пообіцяв покарання винним THOMAS SAMSON/Pool via REUTERS
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: THOMAS SAMSON/Pool via REUTERS

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на заворушення у країні. Він наголосив, що ті, хто мародерствував та нападав на урядові будівлі, повинні понести покарання.

Про це повідомляє Le Monde, передає Новини.LIVE.

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Реакція Макрона на ситуацію у Франції

Макрон наголосив, що на будь-яке незаконне діяння повинна бути відповідь.

"Ті, хто мародерствував, мають понести покарання за свої злочини. Ті, хто нападав на урядові будівлі, також мають понести покарання", — зауважив лідер Франції.

Макрон повідомив, що вже цього тижня уряд розпочне консультації зі старшокласниками, студентами, педагогами, профспілками, представниками роботодавців і виборними посадовцями. Мета цієї роботи — напрацювати рішення, які допоможуть відповісти на проблеми та побоювання молоді.

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"Ми не можемо вимагати від нашої молоді вірити в майбутнє, не даючи їй можливості самостійно розробляти рішення та бути присутніми за столом переговорів ", — зауважив він.

Як писали Новини.LIVE, у різних містах Франції тривають масштабні заворушення, під час яких кількість затриманих перевищила 2000 осіб. Наразі правоохоронці продовжують розслідування, щоб встановити всіх причетних до цих подій і домогтися притягнення їх до відповідальності.

Відомо, що заворушення у Франції супроводжуються погромами, випадками мародерства та зіткненнями з поліцією. У кількох містах також підпалювали й пошкоджували громадські споруди та магазини.

Франція мітинг Емманюель Макрон протести порушення
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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