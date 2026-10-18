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Все причастные должны понести наказание: Макрон о мародерстве

Ua ru
18 октября 2026 23:13
Макрон отреагировал на беспорядки во Франции и пообещал наказать виновных THOMAS SAMSON/Pool via REUTERS
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: THOMAS SAMSON/Pool via REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на беспорядки в стране. Он подчеркнул, что те, кто занимался мародерством и нападал на правительственные здания, должны понести наказание.

Об этом сообщает Le Monde, передает Новини.LIVE.

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Реакция Макрона на ситуацию во Франции

Макрон подчеркнул, что на любое незаконное деяние должен последовать ответ.

"Те, кто занимался мародерством, должны понести наказание за свои преступления. Те, кто нападал на правительственные здания, также должны понести наказание", — отметил лидер Франции.

Макрон сообщил, что уже на этой неделе правительство начнет консультации со старшеклассниками, студентами, педагогами, профсоюзами, представителями работодателей и выборными должностными лицами. Цель этой работы — выработать решения, которые помогут ответить на проблемы и опасения молодежи.

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"Мы не можем требовать от нашей молодежи верить в будущее, не давая ей возможности самостоятельно разрабатывать решения и присутствовать за столом переговоров", — отметил он.

Как писали Новини.LIVE, в различных городах Франции продолжаются масштабные беспорядки, в ходе которых число задержанных превысило 2000 человек. В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы установить всех причастных к этим событиям и добиться привлечения их к ответственности.

Известно, что беспорядки во Франции сопровождаются погромами, случаями мародерства и столкновениями с полицией. В нескольких городах также поджигали и повреждали общественные здания и магазины.

Франция митинг Эммануэль Макрон протесты нарушения
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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