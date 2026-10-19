Протестующие блокируют работу Лувра. Фото: Reuters

Во Франции сегодня, 19 октября, после беспорядков, произошедших в выходные, обсуждается введение частичного комендантского часа. Премьер-министр Себастьен Лекорню поручил региональным властям разработать соответствующие меры, а в Париже протестующие заблокировали входы в Лувр, из-за чего музей не смог открыться вовремя.

Об этом сообщает Sky News, передает Новини.LIVE.

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Что известно о протестах во Франции

После кризисного совещания Лекорню заявил, что правительство обеспечит прозрачность расследования насилия , произошедшего в выходные.

Ответственными за беспорядки он несколько раз назвал "ультралевых", а также заявил о причастности к насилию криминальных элементов. По его словам, отдельная проблема с "ультралевыми" сейчас существует в Марселе.

В этом городе 19 октября запретили публичные собрания с 12:00 до 20:00 по местному времени.

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Лекорню также заявил, что задержанные будут привлечены к ответственности. Для этого власти проведут масштабное расследование, чтобы установить причастных к беспорядкам, которые до сих пор избежали наказания.

Премьер-министр попросил представителей региональных властей проработать вопрос о введении частичного комендантского часа. Им предстоит обсудить возможные меры с мэрами городов и местными торгово-промышленными палатами.

По словам Лекорню, ограничения могут касаться отдельных районов, в частности мест вблизи транспортных узлов и важных символических объектов. В то же время мэр Парижа заявил, что введение комендантского часа не входит в его полномочия.

Почему заблокировали Лувр

В Париже протестующие перекрыли входы в музей Лувр. Об этом сообщили дирекция музея и профсоюзы.

Акция стала частью общенационального движения школьников. Её участники выступили против того, что называют "полицейскими репрессиями". По данным дирекции, протест возглавили студенты Школы Лувра.

Из-за блокировки музей не смог открыться в обычное время. У входа протестующие разместили плакат с надписью: "Мы с гордостью сообщаем, что блокируем крупнейший музей в мире".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 19 октября президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на массовые беспорядки в стране. Его заявление прозвучало на фоне протестов и общественной напряжённости, из-за которых французские власти обсуждают меры по восстановлению порядка.

Также Новини.LIVE писали, что 18 октября Макрон высказался по поводу мародерства и подчеркнул необходимость наказания всех причастных. Это заявление касалось ответственности за правонарушения во время беспорядков во Франции.