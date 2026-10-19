Президент Франции Эммануэль Макрон выступает накануне межведомственного кризисного совещания. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон резко осудил волну насилия, охватившую французские города 17 октября. Президент обвинил в погромах ультралевых экстремистов и пообещал суровые судебные приговоры для вандалов. В то же время власти готовят экономические меры для стабилизации цен на топливо и начинают диалог со студенчеством.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление французского главы государства.

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Атаки на инфраструктуру во Франции и сотни раненых силовиков

Массовые протестные акции, состоявшиеся во Франции в субботу, 17 октября, переросли в беспрецедентные погромы и столкновения с правоохранителями. Вечером 18 октября президент страны Эмманюэль Макрон выступил с экстренным обращением к гражданам, в котором возложил ответственность за эскалацию на радикальные группировки. По словам главы государства, к разрушениям городской инфраструктуры и частного бизнеса причастны маргинальные силы.

"Вчера, в субботу, 17 октября, экстремисты из ультралевых групп, к которым присоединились многочисленные преступники, развязали безудержное насилие в наших городах", — подчеркнул Эмманюэль Макрон.

Агрессивно настроенные толпы грабили торговые точки и целенаправленно атаковали государственные учреждения. Президент перечислил, что были зафиксированы поджог ратуши в Лиможе и туристического бюро в Лионе, штурм муниципалитета в Марселе и нападение на резиденцию префекта в Бордо. В ходе сдерживания агрессии травмы различной степени тяжести получили несколько сотен жандармов и сотрудников полиции.

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Также Эммануэль Макрон заявил, что государство не оставит без поддержки предпринимателей, чьи магазины пострадали от мародеров, а также рассказал, что в некоторых случаях владельцам приходилось самостоятельно защищать витрины от нападающих. Для оперативной помощи бизнесу премьер-министр Франции запускает работу специальной кризисной группы. Кроме того, в целях предотвращения новых вспышек насилия мэрам городов и префектам было дано указание принять все необходимые меры для защиты зданий, включая запрет на проведение массовых собраний.

Особое внимание президент уделил неизбежности наказания для участников погромов. Министр внутренних дел получил поручение проанализировать просчеты в работе разведки, а руководство Министерства юстиции обязало прокуроров действовать максимально жестко.

"Те, кто разрушал, должны заплатить. Те, кто грабил, должны возместить ущерб. Те, кто пытался свергнуть Республику, будут привлечены к ответственности", — заявил Макрон.

Экономические требования и международное турне за топливом

Несмотря на жесткую риторику в отношении вандалов, глава Франции четко отделил их от нескольких сотен тысяч граждан, вышедших на улицы с мирными и законными требованиями. Главным триггером недовольства общества стало резкое падение покупательной способности и скачок цен на газ и топливо. Эти экономические трудности Макрон прямо связал с последствиями вооруженного конфликта в регионе Персидского залива, в котором Париж не принимает никакого участия.

Поэтому, чтобы стабилизировать энергетический рынок и гарантировать бесперебойные поставки ресурса, президент Франции объявил о своём срочном утреннем визите в страны Персидского залива. Параллельно внутри страны правительство совместно с компаниями-дистрибьюторами уже приняло ряд решений, которые должны непосредственно повлиять на снижение стоимости топлива для конечных потребителей.

Протесты старшеклассников и студентов университетов продолжаются уже несколько недель. Власти признали наличие проблемы: Министерство национального образования запустило платформу для сбора предложений, на которую уже поступило более 100 тысяч инициатив. В течение текущей недели правительство при участии педагогов, профсоюзов, депутатов и работодателей приступит к разработке конкретных решений для студенчества.

Завершая обращение, Эмманюэль Макрон напомнил, что все эти события разворачиваются ровно за шесть месяцев до президентских выборов. Он обвинил инициаторов уличного хаоса в попытке захватить политические дебаты и нанести ущерб государству. Президент обратился ко всем политическим партиям и профессиональным организациям с требованием однозначно осудить насилие.

"Франция — великая демократическая сила. Она заслуживает этих дебатов. Они должны проходить на публичных собраниях. Они должны проходить с участием политических партий, а не на улицах с применением насилия", — подчеркнул Макрон.

Новини.LIVE сообщали, что в субботу, 17 октября, Францию накрыла волна самых масштабных за последние годы беспорядков. Сотни тысяч людей вышли на улицы из-за стремительного роста цен на топливо, удорожания жизни и ухудшения качества государственных услуг. Мирные акции быстро переросли в жесткие столкновения с силовиками и погромы. В городе Лимож радикалы в масках подожгли историческую ратушу XIX века.

Правоохранители ответили массовыми задержаниями по всей стране. Если непосредственно во время субботних столкновений полиция сообщила об аресте как минимум 272 нарушителей, то впоследствии министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что общее число задержанных участников погромов превысило 2000 человек.