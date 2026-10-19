Президент Франції Еммануель Макрон реагує напередодні міжвідомчої кризової зустрічі. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Президент Франції Емманюель Макрон різко засудив хвилю насильства, яка охопила французькі міста 17 жовтня. Президент звинуватив у погромах ультралівих екстремістів і пообіцяв жорсткі судові вироки для вандалів. Водночас влада готує економічні кроки для стабілізації цін на пальне та розпочинає діалог зі студентством.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на виступ французького глави держави.

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Атаки на інфраструктуру у Франції та сотні поранених силовиків

Масові протестні акції, що відбулися у Франції в суботу, 17 жовтня, переросли в безпрецедентні погроми та сутички з правоохоронцями. Увечері 18 жовтня президент країни Емманюель Макрон виступив із терміновим зверненням до громадян, у якому поклав відповідальність за ескалацію на радикальні угруповання. За словами глави держави, до руйнувань міської інфраструктури та приватного бізнесу причетні маргінальні сили.

"Вчора, в суботу, 17 жовтня, екстремісти з ультралівих груп, до яких приєдналися численні злочинці, розв'язали нестримне насильство в наших містах", — наголосив Емманюель Макрон.

Агресивно налаштовані натовпи грабували торгівельні точки та цілеспрямовано атакували державні установи. Президент перелічив, що було зафіксовано підпал ратуші в Ліможі та туристичного бюро в Ліоні, штурм муніципалітету в Марселі та напад на резиденцію префекта в Бордо. Під час стримування агресії травми різного ступеня тяжкості отримали кілька сотень жандармів та працівників поліції.

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Також Еммануель Макрон заявив, що держава не залишить без підтримки підприємців, чиї магазини постраждали від мародерів, а також розповів, що в деяких випадках власникам доводилося самотужки захищати вітрини від нападників. Для оперативної допомоги бізнесу прем'єр-міністр Франції запускає роботу спеціальної кризової групи. Крім того, задля запобігання новим спалахам насильства, мери міст та префекти отримали вказівку вживати всіх необхідних заходів для захисту будівель, включно із забороною проведення масових зібрань.

Окрему увагу президент приділив невідворотності покарання для учасників погромів. Міністр внутрішніх справ отримав доручення проаналізувати прорахунки в роботі розвідки, а керівництво Міністерства юстиції зобов'язало прокурорів діяти максимально жорстко.

"Ті, хто руйнував, повинні платити. Ті, хто грабував, повинні відшкодувати збитки. Ті, хто намагався повалити Республіку, будуть притягнуті до відповідальності", — заявив Макрон.

Економічні вимоги та міжнародне турне за пальним

Попри жорстку риторику щодо вандалів, очільник Франції чітко відокремив їх від кількох сотень тисяч громадян, які вийшли на вулиці з мирними та законними вимогами. Головним тригером невдоволення суспільства стало різке падіння купівельної спроможності та стрибок цін на газ і пальне. Ці економічні труднощі Макрон прямо пов'язав із наслідками збройного конфлікту в регіоні Перської затоки, у якому Париж не бере жодної участі.

Відтак, щоб стабілізувати енергетичний ринок та гарантувати безперебійне постачання ресурсу, президент Франції анонсував свій терміновий ранковий візит до країн Перської затоки. Паралельно всередині країни уряд спільно з компаніями-дистриб'юторами вже ухвалив низку рішень, які мають безпосередньо вплинути на зниження вартості пального для кінцевих споживачів.

Протести старшокласників та студентів університетів тривають уже кілька тижнів. Влада визнала наявність проблеми: Міністерство національної освіти запустило платформу для збору пропозицій, яка вже отримала понад 100 тисяч ініціатив. Протягом поточного тижня уряд за участю освітян, профспілок, депутатів та роботодавців розпочне розробку конкретних рішень для студентства.

Завершуючи звернення, Емманюель Макрон нагадав, що всі ці події розгортаються рівно за шість місяців до президентських виборів. Він звинуватив ініціаторів вуличного хаосу у спробі захопити політичні дебати та завдати шкоди державі. Президент звернувся до всіх політичних партій та професійних організацій із вимогою однозначно засудити насильство.

"Франція — велика демократична сила. Вона заслуговує на ці дебати. Вони повинні відбуватися на публічних зборах. Вони повинні відбуватися з політичними партіями, а не на вулицях через насильство", — підкреслив Макрон.

Новини.LIVE інформували, що в суботу, 17 жовтня, Францію накрила хвиля наймасштабніших за останні роки заворушень. Сотні тисяч людей вийшли на вулиці через стрімке зростання цін на пальне, подорожчання життя та погіршення державних послуг. Мирні акції швидко переросли у жорсткі сутички із силовиками та погроми. В місті Лімож радикали в масках підпалили історичну ратушу XIX століття.

Правоохоронці відповіли масовими затриманнями по всій країні. Якщо безпосередньо під час суботніх зіткнень поліція відзвітувала про арешт щонайменше 272 порушників, то вже згодом міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс повідомив, що загальна кількість узятих під варту учасників погромів перевищила 2000 осіб.