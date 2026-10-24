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Головна Новини дня У Франції продовжуються протести: поліція затримала 135 осіб

У Франції продовжуються протести: поліція затримала 135 осіб

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24 жовтня 2026 17:57
Протести у Франції 24 жовтня: затримання, сльозогінний газ і марш у Парижі Reuters
Протести у Франції. Фото: Reuters

У Франції 24 жовтня відбувся новий день протестів, до яких долучилися представники руху "жовтих жилетів", студенти та профспілки. На тлі побоювань повторення мародерства й вандалізму, зафіксованих під час попередніх акцій, влада залучила близько 70 тисяч поліцейських і жандармів для охорони громадського порядку.

Про перебіг демонстрацій повідомили BFMTV та France 24, передає Новини.LIVE.

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У Парижі тривав марш від Порт-д'Італі до Порт-де-Венсенн

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив, що правоохоронці затримали 135 людей. За його словами, на той момент серйозних інцидентів у країні не зафіксували. Також поліція вилучила різну зброю.

У Парижі учасники маршу вирушили від Порт-д'Італі до Порт-де-Венсенн. Навіть через годину після початку руху біля початкової точки залишалося багато людей, які чекали на можливість приєднатися до процесії. На момент публікації влада й організатори не оприлюднили оцінок загальної кількості учасників столичної демонстрації.

У Ліоні правоохоронці застосували сльозогінний газ. Поліція розігнала зібрання приблизно тисячі людей на площі Жан-Масе. Акція відбувалася за межами території, де префектура заборонила демонстрації.

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Також, за повідомленнями джерела в префектурі, окремі учасники намагалися потрапити до забороненої зони. Правоохоронці втручалися, коли протестувальники намагалися споруджувати барикади або кидати предмети. Сльозогінний газ проти учасників демонстрацій застосовували також у Ліллі, Тулузі та Нанті.

Окрема акція відбулася в Орлеані, де проходив з’їзд французької партії "Національне об’єднання" (RN). За даними префектури, станом на 14:00 в антиурядовій щодо партії демонстрації взяли участь 13 тисяч людей. Організатори заявили про 26 тисяч учасників. 

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Франції Емманюель Макрон засудив масові заворушення, що охопили французькі міста 17 жовтня. Він звинуватив у насильстві представників ультралівих екстремістських угруповань і злочинців, які долучилися до погромів. Макрон заявив, що причетні до руйнувань мають понести відповідальність перед судом.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час масових заворушень у Франції травми дістали понад 600 представників поліції, жандармерії та пожежно-рятувальних служб. Тривають розслідування для встановлення причетних до правопорушень і притягнення їх до відповідальності.

Франція поліція протести Париж люди
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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