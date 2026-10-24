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Главная Новости дня Во Франции продолжаются протесты: полиция задержала 135 человек

Во Франции продолжаются протесты: полиция задержала 135 человек

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24 октября 2026 17:57
Протесты во Франции 24 октября: задержания, слезоточивый газ и марш в Париже Reuters
Протесты во Франции. Фото: Reuters

Во Франции 24 октября прошел очередной день протестов, к которым присоединились представители движения "желтых жилетов", студенты и профсоюзы. На фоне опасений повторения мародерства и вандализма, зафиксированных во время предыдущих акций, власти задействовали около 70 тысяч полицейских и жандармов для охраны общественного порядка.

О ходе демонстраций сообщили BFMTV и France 24, передает Новини.LIVE.

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В Париже прошел марш от Порт-д'Итали до Порт-де-Венсенн

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что правоохранители задержали 135 человек. По его словам, на тот момент серьезных инцидентов в стране не зафиксировано. Также полиция изъяла различное оружие.

В Париже участники марша отправились от Порт-д'Итали до Порт-де-Венсенн. Даже через час после начала движения у стартовой точки оставалось много людей, которые ждали возможности присоединиться к процессии. На момент публикации власти и организаторы не обнародовали оценки общего количества участников столичной демонстрации.

В Лионе правоохранители применили слезоточивый газ. Полиция разогнала собрание примерно тысячи человек на площади Жан-Масе. Акция проходила за пределами территории, где префектура запретила демонстрации.

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Кроме того, по сообщениям источника в префектуре, отдельные участники пытались проникнуть в запретную зону. Правоохранители вмешивались, когда протестующие пытались возводить баррикады или бросать предметы. Слезоточивый газ против участников демонстраций применяли также в Лилле, Тулузе и Нанте.

Отдельная акция состоялась в Орлеане, где проходил съезд французской партии "Национальное объединение" (RN). По данным префектуры, по состоянию на 14:00 в антиправительственной демонстрации, направленной против партии, приняли участие 13 тысяч человек. Организаторы заявили о 26 тысячах участников.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Франции Эмманюэль Макрон осудил массовые беспорядки, охватившие французские города 17 октября. Он обвинил в насилии представителей ультралевых экстремистских группировок и преступников, присоединившихся к погромам. Макрон заявил, что причастные к разрушениям должны понести ответственность перед судом.

Как сообщали Новини.LIVE, в ходе массовых беспорядков во Франции травмы получили более 600 сотрудников полиции, жандармерии и пожарно-спасательных служб. Продолжаются расследования с целью установления лиц, причастных к правонарушениям, и привлечения их к ответственности.

Франция полиция протесты Париж люди
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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