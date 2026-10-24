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Главная Новости дня В Чехии законопроект о финансировании общественных СМИ вызвал протесты

В Чехии законопроект о финансировании общественных СМИ вызвал протесты

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24 октября 2026 13:00
В Праге протестующие пытались ворваться в парламент Чехии CTK
Протест в Праге. Фото: CTK

Вечером в пятницу, 23 октября, акция собрала в Праге сотни людей, недовольных планами правительственной коалиции изменить систему финансирования общественных СМИ. Участники митинга опасаются, что новые правила могут поставить под угрозу независимость журналистов и вещателей. Возле Палаты депутатов полиция вмешалась из-за попытки протестующих силой проникнуть в здание парламента Чехии.

Об этом сообщает Novinky, передает Новини.LIVE.

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Столкновения у здания парламента Чехии

Несколько десятков человек пытались проникнуть в здание парламента. Полицейские из Специального подразделения по охране общественного порядка помешали им это сделать. По словам пресс-секретаря полиции Евы Кропачовой, задержанных нет, а ситуацию удалось успокоить.

По данным Чешского телевидения, отдельные участники акции также вступили в конфликт с депутатом Ярославом Фолдиной из партии SPD. Он вышел к протестующим перед зданием. Полицейским пришлось разделить стороны.

Митингующие скандировали лозунги "Нам уже достаточно" и обращались к министру культуры Ото Клемпиржу. Среди их криков были "Ото, выйди" и "Мы платим тебе из наших налогов".

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Что предусматривает законопроект о финансировании СМИ

Правительственная коалиция Чехии предлагает отменить лицензионные сборы за финансирование Чешского телевидения и Чешского радио. Вместо этого эти СМИ должны получать средства из государственного бюджета. Законопроект подготовил министр культуры Ото Клемпирж. Оппозиция критикует не только саму инициативу, но и порядок её рассмотрения.

Утром 24 октября Палата депутатов поддержала дальнейшее рассмотрение законопроекта и направила его в парламентские комитеты, однако оппозиции не удалось добиться отклонения документа или возврата его правительству на доработку.

Сотрудники Чешского телевидения и Чешского радио объявили всеобщую забастовку на вторник, 3 ноября. Они считают, что предложенная модель финансирования угрожает независимости и стабильности обоих СМИ.

Что известно о протестах в других странах

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что во Франции проходили общенациональные протесты из-за высокой стоимости жизни. В нескольких городах акции сопровождались погромами, мародерством и столкновениями с полицией. Также имели место поджоги и повреждения общественных зданий и магазинов. Правоохранители задержали около 1200 человек.

Также Новини.LIVE писали, что в Соединенных Штатах Америки прошли акции движения «Без королей», направленные против политики президента Дональда Трампа. Среди целей протестов было побудить американцев воспользоваться возможностью досрочного голосования на промежуточных выборах.

митинг Чехия СМИ протесты акция законопроект
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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