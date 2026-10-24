Протест в Праге. Фото: CTK

Вечером в пятницу, 23 октября, акция собрала в Праге сотни людей, недовольных планами правительственной коалиции изменить систему финансирования общественных СМИ. Участники митинга опасаются, что новые правила могут поставить под угрозу независимость журналистов и вещателей. Возле Палаты депутатов полиция вмешалась из-за попытки протестующих силой проникнуть в здание парламента Чехии.

Об этом сообщает Novinky, передает Новини.LIVE.

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Столкновения у здания парламента Чехии

Несколько десятков человек пытались проникнуть в здание парламента. Полицейские из Специального подразделения по охране общественного порядка помешали им это сделать. По словам пресс-секретаря полиции Евы Кропачовой, задержанных нет, а ситуацию удалось успокоить.

По данным Чешского телевидения, отдельные участники акции также вступили в конфликт с депутатом Ярославом Фолдиной из партии SPD. Он вышел к протестующим перед зданием. Полицейским пришлось разделить стороны.

Митингующие скандировали лозунги "Нам уже достаточно" и обращались к министру культуры Ото Клемпиржу. Среди их криков были "Ото, выйди" и "Мы платим тебе из наших налогов".

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Что предусматривает законопроект о финансировании СМИ

Правительственная коалиция Чехии предлагает отменить лицензионные сборы за финансирование Чешского телевидения и Чешского радио. Вместо этого эти СМИ должны получать средства из государственного бюджета. Законопроект подготовил министр культуры Ото Клемпирж. Оппозиция критикует не только саму инициативу, но и порядок её рассмотрения.

Утром 24 октября Палата депутатов поддержала дальнейшее рассмотрение законопроекта и направила его в парламентские комитеты, однако оппозиции не удалось добиться отклонения документа или возврата его правительству на доработку.

Сотрудники Чешского телевидения и Чешского радио объявили всеобщую забастовку на вторник, 3 ноября. Они считают, что предложенная модель финансирования угрожает независимости и стабильности обоих СМИ.

Что известно о протестах в других странах

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что во Франции проходили общенациональные протесты из-за высокой стоимости жизни. В нескольких городах акции сопровождались погромами, мародерством и столкновениями с полицией. Также имели место поджоги и повреждения общественных зданий и магазинов. Правоохранители задержали около 1200 человек.

Также Новини.LIVE писали, что в Соединенных Штатах Америки прошли акции движения «Без королей», направленные против политики президента Дональда Трампа. Среди целей протестов было побудить американцев воспользоваться возможностью досрочного голосования на промежуточных выборах.