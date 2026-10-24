Протест у Празі. Фото: CTK

Увечері п’ятниці, 23 жовтня, акція зібрала у Празі сотні людей, невдоволених планами урядової коаліції змінити систему фінансування суспільних медіа. Учасники мітингу побоюються, що нові правила можуть поставити під загрозу незалежність журналістів і мовників. Біля Палати депутатів поліція втрутилася через спробу протестувальників силоміць потрапити до будівлі парламенту Чехії.

Про це повідомляє Novinky, передає Новини.LIVE.

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Сутички біля парламенту Чехії

Кілька десятків людей намагалися проникнути до будівлі парламенту. Поліцейські зі Спеціального підрозділу охорони громадського порядку завадили їм це зробити. За словами речниці поліції Еви Кропачової, затриманих немає, а ситуацію вдалося заспокоїти.

За даними Чеського телебачення, окремі учасники акції також вступили в конфлікт із депутатом Ярославом Фолдиною з партії SPD. Він вийшов до протестувальників перед будівлею. Поліцейським довелося розділити сторони.

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Мітингувальники скандували гасла "Нам уже досить" і зверталися до міністра культури Ото Клемпіржа. Серед їхніх вигуків були "Ото, вийди" та "Ми платимо тобі з наших податків".

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Що передбачає законопроєкт про фінансування ЗМІ

Урядова коаліція Чехії пропонує скасувати ліцензійні збори за фінансування Чеського телебачення та Чеського радіо. Натомість ці медіа мають отримувати кошти з державного бюджету. Законопроєкт підготував міністр культури Ото Клемпірж. Опозиція критикує не лише саму ініціативу, а й порядок її розгляду.

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Уранці 24 жовтня Палата депутатів підтримала подальший розгляд законопроєкту та направила його до парламентських комітетів, проте опозиції не вдалося домогтися відхилення документа або повернення його уряду на доопрацювання.

Працівники Чеського телебачення та Чеського радіо оголосили загальний страйк на вівторок, 3 листопада. Вони вважають, що запропонована модель фінансування загрожує незалежності й стабільності обох медіа.

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Що відомо про протести в інших країнах

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Франції відбувалися загальнонаціональні протести через високу вартість життя. У кількох містах акції супроводжувалися погромами, мародерством і сутичками з поліцією. Також сталися підпали та пошкодження громадських будівель і магазинів. Правоохоронці затримали близько 1200 людей.

Також Новини.LIVE писали, що у Сполучених Штатах Америки відбулися акції руху "Без королів", спрямовані проти політики президента Дональда Трампа. Серед цілей протестів було заохотити американців скористатися можливістю дострокового голосування на проміжних виборах.