Мітинг у США. Фото: Stephen Maturen/Getty Images

По всій території Сполучених Штатів Америки пройшли акції протесту, організовані рухом "Без королів", який виступає проти політики президента Дональда Трампа. Однією з цілей мітингів було заохотити американців скористатися можливістю дострокового голосування на проміжних виборах.

Про це повідомляє AP, передає Новини.LIVE.

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Kein Trumpistan! In allen 50 Bundesstaaten der USA fanden Massenproteste gegen Trump statt.



Die Aktionen von "No Kings" wurden im Vorfeld der Zwischenwahlen durchgeführt, bei denen Republikaner und Demokraten um die Kontrolle des Kongresses kämpfen werden. pic.twitter.com/2hqesSip5y — Siegfried 💙💛💩Brandenburg gegen Nazis💩 (@Siegfri41835106) October 18, 2026

Протести в США

Організатори анонсували сотні заходів по всій країні як неполітичні та позапартійні. Водночас їхньою метою було розширити рух протестів "Без королів", який майже два роки об’єднує американців, незадоволених президентством Дональда Трампа.

Учасники мітингу в Атланті. Фото: REUTERS/Megan Varner

Серед плакатів, які демонстрували учасники акції, були заклики голосувати дострково.

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Під час мітингу в Атланті член міської ради Майкл Джуліан Бонд закликав присутніх проголосувати достроково перед загальними виборами, запланованими на 3 листопада.

Мітинг у США. Фото: REUTERS/Daniel Heuer

"Конституція дає вам одне повноваження, чи не так? Це право голосу. Ви збираєтеся скористатися цим повноваженням? Ви не бачите, щоб Супермен відмовився від своєї влади. Ви не бачите, щоб Чорна Пантера відмовилася від своєї влади. Ви не бачите, щоб Диво-жінка відмовилася від свого чарівного ласо. То чому ви повинні відмовитися від свого права, своєї влади, свого обов’язку голосувати? Будьте супергероєм, використовуйте свою силу. Ідіть на виборчі дільниці та голосуйте" — сказав він.

Як писали Новини.LIVE, колишня посолка США в Україні Бріджит Брінк виступила з критикою Трампа через його підхід до Росії. За її словами, така політика призводить до загибелі українців, наражає союзників США на небезпеку та підриває національну безпеку самої Америки.

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