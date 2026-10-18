Колишня посолка США в Україні (2022-2025 роки), а нині демократка Бріджит Брінк. Фото: facebook.com/profile.php?id=61577318344581

Колишня посолка США в Україні (2022–2025 роки) та демократка Бріджит Брінк 17 жовтня розкритикувала президента США Дональда Трампа через його політику щодо Росії. Вона заявила, що нинішня політика щодо Росії призводить до загибелі українців, створює загрози для союзників США та послаблює національну безпеку країни. На її думку, такий підхід є серйозною помилкою.

Про це Брінк написала у соцмережі Х, передає Новини.LIVE.

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Допис Бріджит Брінк. Скриншот: x.com/AmbBridgetBrink

Брінк заявила про тиск Трампа на Україну

Брінк нагадала, що приблизно півтора року тому Трамп припинив допомагати Україні захищатися та почав тиснути на президента Володимира Зеленського, щоб той уклав угоду з Росією.

На думку колишньої дипломатки, нині політика Трампа також грає на користь Путіна, оскільки США послаблюють санкції проти Росії, створюють перешкоди в роботі Starshield та укладають угоду щодо дизельного пального.

"Це відбувається, коли Путін намагається відключити електроенергію у мільйонів чоловіків, жінок та дітей, оскільки Україна прямує до зими.

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Заспокоєння диктатора ніколи не спрацьовує", — написала Брінк.

Брінк попередила про загрозу для НАТО

"Ми маємо твердо протистояти агресії та підтримувати наших партнерів і союзників", — закликала колишня посолка.

Вона також застерегла, що відсутність належної відповіді на дії Росії може заохотити Путіна до подальшої ескалації та нових спроб розширити війну.

"Ми бачимо, що відбувається, коли цього не робимо: Путін стає сміливішим, випробовує оборону НАТО, прагнучи розширити свою війну", — написала Брінк.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент США Дональд Трамп прокоментував рішення не запроваджувати нові санкції проти Росії, але не розкрив усіх його деталей. Він зазначив, що рішення про скасування санкцій проти Росії є корисним для Америки та всього світу.

Також Новини.LIVE писали, що віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів про телефонні розмови з президентом Росії Володимиром Путіним. Він охарактеризував російського лідера як зваженого й обережного співрозмовника та пояснив, чому, на його думку, Путін поважає Дональда Трампа.