Бывшая посол США в Украине (2022–2025 годы), а ныне демократка Бриджит Бринк. Фото: facebook.com/profile.php?id=61577318344581

Бывшая посол США в Украине (2022–2025 годы) и представительница Демократической партии Бриджит Бринк 17 октября раскритиковала президента США Дональда Трампа за его политику в отношении России. Она заявила, что нынешняя политика в отношении России приводит к гибели украинцев, создает угрозы для союзников США и ослабляет национальную безопасность страны. По её мнению, такой подход является серьёзной ошибкой.

Об этом Бринк написала в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Пост Бриджит Бринк. Скриншот: x.com/AmbBridgetBrink

Бринк заявила о давлении Трампа на Украину

Бринк напомнила, что примерно полтора года назад Трамп перестал помогать Украине защищаться и начал оказывать давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот заключил соглашение с Россией.

По мнению бывшей дипломатки, в настоящее время политика Трампа также играет на руку Путину, поскольку США ослабляют санкции против России, создают препятствия в работе Starshield и заключают соглашение о дизельном топливе.

"Это происходит в то время, когда Путин пытается отключить электричество миллионам мужчин, женщин и детей, поскольку Украина приближается к зиме.

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Умиротворение диктатора никогда не срабатывает", — написала Бринк.

Бринк предупредила об угрозе для НАТО

"Мы должны решительно противостоять агрессии и поддерживать наших партнеров и союзников", — призвала бывшая посол.

Она также предупредила, что отсутствие адекватного ответа на действия России может подтолкнуть Путина к дальнейшей эскалации и новым попыткам расширить войну.

"Мы видим, что происходит, когда мы этого не делаем: Путин становится смелее, испытывает оборону НАТО, стремясь расширить свою войну", — написала Бринк.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп прокомментировал решение не вводить новые санкции против России, но не раскрыл всех его деталей. Он отметил, что решение об отмене санкций против России выгодно для Америки и всего мира.

Также Новини.LIVE писали, что вице-президент США Джей Ди Венс рассказал о телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным. Он охарактеризовал российского лидера как взвешенного и осторожного собеседника и объяснил, почему, по его мнению, Путин уважает Дональда Трампа.