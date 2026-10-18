Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Массовые митинги в США: движение против Трампа призывает идти на выборы

Массовые митинги в США: движение против Трампа призывает идти на выборы

Ua ru
18 октября 2026 22:49
В США прошли массовые протесты против Трампа: чего требовали участники акций Stephen Maturen/Getty Images
Митинг в США. Фото: Stephen Maturen/Getty Images

По всей территории Соединённых Штатов Америки прошли акции протеста, организованные движением "Без королей", которое выступает против политики президента Дональда Трампа. Одной из целей митингов было побудить американцев воспользоваться возможностью досрочного голосования на промежуточных выборах.

Об этом сообщает AP, передает Новини.LIVE.

Реклама

Протесты в США

Организаторы объявили о сотнях мероприятий по всей стране как о неполитических и внепартийных. В то же время их целью было расширить протестное движение "Без королей", которое уже почти два года объединяет американцев, недовольных президентством Дональда Трампа.

Протест у США
Участники митинга в Атланте. Фото: REUTERS/Megan Varner

Среди плакатов, которые демонстрировали участники акции, были призывы голосовать досрочно.

Читайте также:

Во время митинга в Атланте член городского совета Майкл Джулиан Бонд призвал присутствующих проголосовать досрочно перед всеобщими выборами, запланированными на 3 ноября.

Мітинг проти Трампа у США
Митинг в США. Фото: REUTERS/Daniel Heuer

"Конституция дает вам одно полномочие, не так ли? Это право голоса. Собираетесь ли вы воспользоваться этим полномочием? Вы же не видите, чтобы Супермен отказался от своей силы. Вы не видите, чтобы Черная Пантера отказалась от своей силы. Вы не видите, чтобы Чудо-женщина отказалась от своего волшебного лассо. Так почему же вы должны отказаться от своего права, своей власти, своего долга голосовать? Будьте супергероем, используйте свою силу. Идите на избирательные участки и голосуйте", — сказал он.

Как писали Новини.LIVE, бывшая посол США в Украине Бриджит Бринк выступила с критикой Трампа из-за его подхода к России. По её словам, такая политика приводит к гибели украинцев, подвергает союзников США опасности и подрывает национальную безопасность самой Америки.

Ранее Трамп высказался по поводу решения об отмене санкций против России. Он положительно его оценил, назвав очень удачным. Лидер США заявляет, что оно принесет пользу не только Штатам.

США митинг Дональд Трамп протесты акция
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации