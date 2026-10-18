Митинг в США. Фото: Stephen Maturen/Getty Images

По всей территории Соединённых Штатов Америки прошли акции протеста, организованные движением "Без королей", которое выступает против политики президента Дональда Трампа. Одной из целей митингов было побудить американцев воспользоваться возможностью досрочного голосования на промежуточных выборах.

Об этом сообщает AP, передает Новини.LIVE.

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Нет «Трампистану»! Во всех 50 штатах США прошли массовые протесты против Трампа.



Акции движения «No Kings» были проведены в преддверии промежуточных выборов, на которых республиканцы и демократы будут бороться за контроль над Конгрессом. pic.twitter.com/2hqesSip5y — Siegfried 💙💛💩Бранденбург против нацистов💩 (@Siegfri41835106) 18 октября 2026

Протесты в США

Организаторы объявили о сотнях мероприятий по всей стране как о неполитических и внепартийных. В то же время их целью было расширить протестное движение "Без королей", которое уже почти два года объединяет американцев, недовольных президентством Дональда Трампа.

Участники митинга в Атланте. Фото: REUTERS/Megan Varner

Среди плакатов, которые демонстрировали участники акции, были призывы голосовать досрочно.

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Митинг в США. Фото: REUTERS/Daniel Heuer

"Конституция дает вам одно полномочие, не так ли? Это право голоса. Собираетесь ли вы воспользоваться этим полномочием? Вы же не видите, чтобы Супермен отказался от своей силы. Вы не видите, чтобы Черная Пантера отказалась от своей силы. Вы не видите, чтобы Чудо-женщина отказалась от своего волшебного лассо. Так почему же вы должны отказаться от своего права, своей власти, своего долга голосовать? Будьте супергероем, используйте свою силу. Идите на избирательные участки и голосуйте", — сказал он.

Как писали Новини.LIVE, бывшая посол США в Украине Бриджит Бринк выступила с критикой Трампа из-за его подхода к России. По её словам, такая политика приводит к гибели украинцев, подвергает союзников США опасности и подрывает национальную безопасность самой Америки.

Ранее Трамп высказался по поводу решения об отмене санкций против России. Он положительно его оценил, назвав очень удачным. Лидер США заявляет, что оно принесет пользу не только Штатам.