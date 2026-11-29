Досрочные всеобщие выборы в Испании. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

В Испании в воскресенье, 29 ноября, проходят досрочные парламентские выборы, в которых могут принять участие более 38,6 млн граждан. От результатов голосования будет зависеть состав нового правительства страны и то, останется ли на посту действующий премьер-министр Испании Педро Санчес.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на EFE.

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Как проходят парламентские выборы в Испании

Испанцы выбирают 350 депутатов Конгресса и 209 сенаторов. Более 2,6 млн избирателей проживают за рубежом, а ещё более 1,6 млн граждан будут голосовать на всеобщих выборах впервые.

По всей стране открыли более 22 тысяч избирательных участков. Они будут работать с 09:00 до 20:00 по местному времени. За порядком следят более 100 тысяч правоохранителей. О существенных нарушениях в начале голосования не сообщалось.

В этом году испанцы впервые могут использовать цифровое удостоверение личности для голосования.

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Педро Санчес уже проголосовал на одном из избирательных участков в Мадриде.

"Сегодня день, когда Испания решит, какого будущего она хочет на следующие четыре года", — заявил премьер-министр.

Именно новоизбранный Конгресс будет голосовать за кандидатуру следующего главы правительства.

Почему в Испании проводят досрочные выборы

Санчес объявил о роспуске парламента 5 октября после того, как депутаты отклонили два правительственных декрета о борьбе с жилищным кризисом. Документы предусматривали дополнительную защиту арендаторов.

Этому предшествовали масштабные протесты. Тысячи испанцев вышли на улицы около 50 городов с требованиями сделать жилье более доступным.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что на президентских выборах в Болгарии победила действующий глава государства Илиана Йотова. Она выступает за возобновление диалога с Россией и против оказания помощи Украине.

Также мы сообщали о том, что по результатам промежуточных выборов в США Демократическая партия получает большинство в обеих палатах Конгресса. Демократы также добились успеха в традиционно консервативных штатах — Техасе, Канзасе и Айове.